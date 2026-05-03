[헤럴드경제=함영훈 기자] 춘천시는 3일, 2026년 1월 1일 기준, 개별공시지가를 결정·공시하면서, 평균 1.9% 상승한 것으로 집계됐다고 밝혔다.

이번 공시에 대해 오는 29일까지 이의신청을 받는다.

올해 개별공시지가는 지역 내 총 25만1087필지를 대상으로 산정됐다.

올해 1월 결정된 표준지공시지가 상승률 1.69%를 반영한 결과, 전년 대비 평균 1.9% 상승으로 전국 평균 상승률(약 2.9%)보다 낮은 수준이라고 춘천시는 설명했다.

춘천시는 공시지가 산정의 신뢰성과 시민 이해도를 높이기 위해 ‘감정평가사 상담제’도 운영하고 있다고 소개했다. 감정평가사는 유선 상담 또는 사전 예약을 통한 대면 상담을 통해, 토지소유자와 이해관계인들에게 비교표준지 선정, 지가 산정 기준, 평가 방법 등을 설명해준다.

오는 29일까지 가능한 공시 내용 이의신청은 춘천시청 토지정보과와 25개 읍·면·동 행정복지센터 방문 접수는 물론 ‘부동산공시가격알리미’ 누리집과 한국부동산원 부동산정보 앱을 통해서도 가능하다.

접수된 이의신청 지가는 감정평가사의 재검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리 결과가 개별 통지되며 최종 개별공시지가는 오는 6월 26일 조정·공시된다.

개별공시지가는 재산세 등 지방세와 국세, 각종 부담금 산정의 기준으로 활용되는 시민 생활 밀접 행정지표이다.