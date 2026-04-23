‘지방세입 체납관리단’ 처음 도입

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 체납액 징수에 팔을 걷고 나섰다.

이재명 대통령이 세금 체납자 재산압류 등 강력한 처벌을 지시한 가운데, 강원도는 23일 윤우영 행정국장 주재로 지방세 및 세외수입 체납액 징수대책 보고회를 개최하고, 체납 정리를 위한 본격 대응에 나섰다.

이번 보고회는 에너지 수급 위기 대응 차원에서 영상회의로 진행됐으며, 도 체납정리 종합대책 공유와 시군별 징수대책 보고를 통해 실질적인 징수방안을 집중 논의했다.

아울러 2025회계연도 체납정리 우수 시군에 대한 시상도 함께 이루어졌다. 최우수 시군은 평창, 영월), 우수 횡성, 양양, 장려 강릉, 철원, 특별상 정선군이었다.

강원도는 지방세 이월체납액 1125억 원의 60%, 세외수입 이월체납액 990억 원의 40%를 정리 목표로 설정하고, 체납처분과 행정제재를 통해 목표 달성에 총력을 기울일 방침이다.

특히 올해는 ‘지방세입 체납관리단’을 처음 도입해 그동안 고액체납자에 집중되었던 체납인력을 광범위로 확대할 예정이다.

윤우영 행정국장은 “이번 보고회는 도와 시군이 징수 시책을 공유하고 실행력을 높이는 자리였다”며 “강력한 징수활동을 통해 조세정의를 실현하고 건전한 재정 기반을 확립해 나가겠다”고 밝혔다.