워싱턴 덜레스 공항(IAD), 실버라인 개통 뉴욕보다 46% 싼 여행비..최신기종 투입 4.24 인천-워싱턴 D.C. 주 4회 운항 개시

[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국의 심장부, 최고 프리미엄 여행지 워싱턴D.C.가 대한민국 국민 앞으로 성큼 다가왔다. 에버프레미아 항공이 24일 인천~워싱턴D.C. 직항노선을 취항한다.

메트로폴리탄 워싱턴 공항청(MWAA)과 워싱턴 D.C. 관광청(Destination DC)은 에어프레미아의 인천-워싱턴 D.C. 노선 신규 취항을 기념해 23일 포시즌스서울호텔에서 미디어 및 업계 관계자를 대상으로 한 ‘워싱턴 D.C. 설명회’를 개최했다.

이번 행사는 에어프레미아의 신규 취항으로 더욱 가까워진 미국 수도 워싱턴 D.C.의 접근성을 알리고, 정치 중심지를 넘어 문화, 예술, 스포츠 및 비즈니스의 허브로서 지역이 가진 다채로운 매력을 공유하기 위해 마련되었다.

발표에 나선 폴 B. 밥슨(Paul B. Bobson) 메트로폴리탄 워싱턴 공항청 항공 비즈니스 개발 부사장은 “미국에서 가장 빠르게 성장하는 국제 관문인 워싱턴 덜레스 국제공항(IAD)은 메트로 실버 라인(Silver Line)을 통해 도심까지 50분 이내에 연결되며, 주말 약 2.5달러(약 3,760원), 평일 약 6달러 수준(약 9,000원)의 합리적인 요금으로 탁월한 접근성을 제공한다”고 설명했다.

또한 이번 설명회에서는 워싱턴 D.C.가 가진 압도적인 여행 가치(The Value of DC)를 집중 조명했다. 발표 자료에 따르면 워싱턴 D.C. 에서 3일 여행 시 소요되는 경비는 뉴욕 대비 약 46% 저렴한 것으로 나타났다. 이는 스미소니언 박물관(Smithsonian Museums)과 국립 동물원(National Zoo)을 포함한 100여 개의 무료 박물관을 이용할 수 있는 환경 덕분이다.

비즈니스 거점으로서의 면모도 수치로 확인됐다. 워싱턴 D.C. 메트로폴리탄 지역은 가구 소득 중앙값이 11만 7432달러(한화 약 1억 7260만 원)에 달하는 미국 내 가장 부유한 지역 중 하나이다.

특히 이 지역은 약 7만 6000명의 한인이 거주하는 미국 내 두 번째로 큰 한인 밀집 지역으로, 탄탄한 인적 네트워크를 보유하고 있다.

또한 아마존, 마이크로소프트, 보잉 등 연간 매출 20억 달러(한화 약 2조 9,400억 원) 이상의 대형 기업 본사 80개 이상이 위치해 있어, 신규 노선 취항에 따른 비즈니스 교류 확대에 대한 기대감도 높였다.

밥슨 부사장은 에어프레미아의 취항이 양국 수도권 간의 교류를 한 단계 도약시키는 전환점이 될 것이라며, 한국 여행객들이 워싱턴 D.C.의 다채로운 매력을 직접 경험해 보기를 바란다고 말했다.

한편, 에어프레미아는 오는 4월 24일부터 보잉 787-9 드림라이너 기종을 투입하여 인천-워싱턴 D.C. 노선을 주 4회(월, 수, 금, 토) 운항할 예정이다.