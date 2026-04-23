[헤럴드경제=나은정 기자] SK하이닉스가 지난 1분기 37조원이 넘는 전무후무한 영업이익을 달성하면서 내년 초 지급될 성과급 규모에 업계 관심이 집중되고 있다. 일각에서는 직원 1인당 평균 성과급이 6억원을 넘을 수 있다는 분석까지 나온다.

23일 연합인포맥스가 최근 한 달간 보고서를 낸 증권사 17곳의 컨센서스(실적 전망치)를 집계한 결과, SK하이닉스의 올해 매출은 301조1965원, 영업이익은 227조8154억원 수준으로 추정된다. 이 같은 전망이 현실화할 경우 내년 초 성과급으로 활용되는 ‘초과이익분배금(PS)’의 재원은 약 22조7000억원에 달할 것으로 보인다.

PS는 연간 실적에 따라 영업이익의 10%를 재원으로 활용해 1년에 한 번 연봉의 일정 비율을 지급하는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도다.

직급과 연차에 따라 다르지만 단순 계산으로 전체 임직원 약 3만5000명에게 나눌 때 1인당 평균 약 6억3000만원(세전)을 받게 되는 것이다.

SK하이닉스는 올해 1분기 영업이익 37조6103억원을 기록, 이미 약 3조7600억원 규모의 PS 재원을 마련했다. 1분기 실적만 따져도 직원 1인당 평균 1억원 수준의 성과급이 예정된 셈이다.

2025년 실적에 따라 올해 초 지급된 PS는 기본급 대비 2964%로, 역대 최대 수준을 기록했다. 이는 연봉 1억원 기준 약 1억5000만원 수령한 것인데, 내년에는 이보다 4배 이상 늘어날 가능성도 거론된다.

여기에 상·하반기 목표 달성 시 지급되는 ‘생산성 격려금(PI)’도 올해 최대 수준(기본급의 150%)으로 집행될 전망이다.

업계에서는 이 같은 파격적인 보상이 반도체 전문 인력 확보뿐만 아니라 이공계 인재의 의대 쏠림 현상을 완화하는 데 기여할 것으로 보고 있다.

한편 SK하이닉스는 이날 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 기존 배당 외에 자사주 매입 및 소각 등 추가적인 주주환원 방안을 검토해 연내 실행 계획을 마련하겠다고 밝혔다.