AI 지수 2026 보고서, 기존 5개에서 수정

[헤럴드경제=고재우 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 美 스탠포드 ‘사람 중심 AI연구소’가 지난 13일에 발표한 ‘AI INDEX 2026’ 평가에서 국내 주목할 만한 인공지능(AI) 모델 수를 기존 5개에서 8개로 정정할 예정이라고 23일 밝혔다.

이번 정정은 과기정통부가 스탠포드 HAI연구소에 우리나라 AI 모델에 대한 추가 확인을 요청한 결과 이뤄졌다.

8개 AI 모델은 업스테이지 ‘솔라 오픈 100B’, LG AI연구원 ‘K-엑사원’ ‘엑사원 4.0(32B)’ ‘엑사원 패스 2.0’ ‘엑사원 딥(32B)’, NC AI ‘배키’, SK텔레콤 ‘에이닷엑스(A.X) K1’, 네이버클라우드 ‘하이퍼클로바 X 시드 32B 싱크’ 등이다.

이 중 5개 모델은 지난해부터 추진한 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트의 결과물이다. 과기정통부는 “우리나라 AI 모델의 성능이 글로벌 차원에서도 본격적으로 성능을 인정받고 있는 것”이라고 밝혔다.