지난해 AI플랫폼팀 신설 5월부터 고객 응대시 AI 적극 활용

[헤럴드경제=경예은 기자] 빗썸이 자사 업무 프로세스 전반에 맞춤형 인공지능(AI) 에이전트를 도입했다고 밝혔다. 단순 반복 업무를 줄이고 실무 효율을 높이는 한편 향후 대고객 서비스로까지 AI 활용범위를 넓히겠다는 구상이다.

23일 빗썸에 따르면 회사는 사내 데이터 취합·분석, 개발, 고객 응대, 내부 통제 등 다양한 영역에 맞춤형 AI 에이전트를 순차적으로 도입하고 있다. 지난해 말 AI플랫폼팀을 신설한 이후 관련 체계 구축을 본격화했으며 올해 들어 인사이트·분석 에이전트. API 챗봇 서비스를 오픈했다. 오는 5월에는 상담센터에 상담 지원 에이전트도 도입할 예정이다.

인사이트 에이전트는 분석가들의 데이터 취합 및 보고서 작성 업무를 지원하는 역할을 한다. 사용자가 명령어를 입력하면 사내에 흩어진 데이터를 모아 보고서 형식으로 정리하고 머신러닝과 통계 분석까지 수행하는 방식이다. 반복적인 자료 취합과 작성에 들이던 시간을 줄여 임직원들이 인사이트 도출에 더 집중할 수 있도록 한다는 설명이다.

분석 에이전트는 데이터 활용 문턱을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 데이터 추출이나 분석 기법에 익숙하지 않은 직원도 일상적 언어(자연어)로 필요한 내용을 입력하면 AI가 이를 분석용 명령어(SQL 쿼리문)으로 변환해주는 구조다.

개발 부문에서도 AI 활용이 확대되고 있다. 빗썸은 클로드 코드와 같은 최신 코딩 에이전트를 활용해 단순 코딩 작업이나 오류 수정 업무를 지원하고 있다. 개발자는 서비스 설계나 보안 강화처럼 상대적으로 부가가치가 높은 업무에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다는 취지다. 외부 개발자 대상으로는 ‘OpenAPI Docs 에이전트’를 통해 API 관련 질의응답을 챗봇 형태로 제공하고 있다.

또한 빗썸은 오는 5월부터 상담센터에 AI 에이전트를 도입해 상담사가 응대 과정에서 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 지원할 계획이다. 이후에는 상담 내용 요약이나 상담 품질 점검 등으로 기능을 넓히는 방안도 검토하고 있다.

컴플라이언스(준법감시) 부문에서도 AI 기반 자동화 도입을 살피고 있다. 각종 보고서 작성은 물론 이상거래감시(FDS) 등에 AI를 적용해 리스크 관리 역량을 함께 높이겠다는 방침이다.

빗썸 관계자는 “사내 AI 전담 조직을 중심으로 실무 현장의 개선점을 발굴하고 이를 실제 업무에서 해결할 수 있는 환경을 구축하는 데 집중하고 있다”며 “앞으로는 대고객 서비스까지 AI 적용 범위를 넓혀 빗썸만의 차별화된 이용자 경험을 제공할 것”이라고 말했다.