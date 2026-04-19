“광역단체장·국회의원 재보선 ‘당대당’ 전국적으로 협의해야”

[헤럴드경제=양대근 기자] 김재연 진보당 상임대표는 범여권 정당을 향해 “내란세력 청산과 사회대개혁을 위한 민주개혁진보 5당 선거연대를 제안한다”고 밝혔다.

19일 김 대표는 국회에서 기자회견을 열고 더불어민주당, 조국혁신당, 기본소득당, 사회민주당의 동참을 요구하면서 “역사의 퇴행을 막고 민주주의를 복원하라는 엄중한 시대적 명령”이라면서 이같이 제안했다.

김 대표는 “4월 30일까지 각 당 사무총장급이 참여하는 ‘선거연대 공식 대화기구’ 구성을 제안한다”며 “5월 첫째 주말까지 단일화 경선을 완료하고 공동선거 대책위원회를 구성해 5월 14일까지 본 후보 등록 전까지 지역별 필승의 진지를 구축해야 한다”고 주장했다.

그러면서 “광역단체장 및 국회의원 선거는 ‘당대당 협의’가 원칙”이라며 “이번 연대는 특정 지역에 국한된 전술이 아니라 5당이 모두 참여하는 전국 차원의 연대여야 함을 분명히 한다”고 강조했다.

김 대표는 기자회견 후 기자들과 만나 지난 17일 조국 대표가 자신의 후보 등록을 겨냥한 진보당의 비판에 대해 “공당의 후보를 내는 것이 왜 신의가 있다 없다의 문제가 되는지 의문스럽다”고 발언한 것을 두고는 “그 얘기를 다시 하는 게 의미 있을까 싶다”고 말했다.

아울러 “복잡하게 꼬인 실타래를 잘 푸는 방향으로, 지역에서 열심히 선거를 뛰는 후보로서 보다 결단력 있는 모습을 보여드려야 할 때”라고 덧붙였다.