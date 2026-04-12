[헤럴드경제=함영훈 기자] 요즘 기초단체의 거버넌스가 기발하고 선진적인 경우가 많이 발견된다. 이번엔 인제군의 지역화폐 활성화를 위한 ‘그리고 앱’ 혁신이다.

특히 모바일 이용에 어려움을 겪는 고령층의 접근성을 높이기 위해 큰 글씨 모드(간소화 모드)를 도입하고, GPS 기반 가맹점 검색 기능도 새롭게 추가한다.

서울 등 대도시에 본사를 둔 결제 플랫폼과의 과감한 제휴도 눈에 띈다.

인제군이 지역화폐 플랫폼 기능을 대폭 강화하고 간편결제 서비스를 확대해 군민 편의성과 이용 접근성을 한층 높이기로 했다.

인제군은 오는 4월 29일 지역화폐 앱인 ‘그리고 앱’ 리뉴얼을 통해 단순한 결제 수단을 넘어 군민 생활에 밀착된 통합 플랫폼으로 기능을 확대할 계획이라고 12일 밝혔다.

이번 개편은 군정 주요 정책과 정부지원금 등 각종 혜택 정보를 앱에서 직접 확인할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 추진된다.

제휴포인트를 지역화폐로 전환하는 기능도 순차적으로 도입된다. KB포인트는 오는 6월, NH포인트는 9월부터 전환이 가능해질 예정으로, 다양한 민간 포인트를 지역 내 소비로 연계해 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

간편결제 서비스 확대도 본격화된다. 카카오페이는 지난 3월 23일부터 도입됐으며, 네이버페이 또한 13일부터 새롭게 이용할 수 있다.

이에 따라 이용자는 인제채워드림카드를 간편결제 앱에 등록하면 실물카드 없이도 모바일로 편리하게 결제할 수 있다.

여기에 카카오페이 앱 내 삼성페이 기능을 활용할 경우 MST 방식 결제도 가능해져 기존 카드 결제 환경과의 호환성도 확보된다.

이는 기존 KB페이에서 제공되던 MST 방식 결제 서비스가 종료된 이후 불편을 겪던 이용자들에게 도움이 될 것으로 기대된다.

다만, 결제는 인제채워드림카드 가맹점 가운데 간편결제를 지원하는 가맹점에서만 가능하다.