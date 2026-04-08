[헤럴드경제=나은정 기자] 이종범 전 KT 위즈 코치가 지난해 시즌 도중 예능 프로그램 ‘최강야구’ 감독으로 부임한 데 대해 “잘못된 선택”이었다며 현장 복귀 의지를 밝혔다. 하지만 KT 팬들은 반대 입장을 공식화했다.

이종범은 지난 6일 MBC SPORTS+ ‘비야인드’에 출연해 당시 선택에 대해 “과정이 순탄하지 못했고 생각이 짧았다. 후회를 많이 했다”고 밝혔다. 이어 “잘못된 선택이었기 때문에 감수해야 한다”면서도 “그 이후 과정이 너무 힘들었다. 스트레스로 얼굴에 백반증도 생겼다”고 털어놨다.

다만 그는 “내가 선택한 것에 대해 겸허히 받아들이고, 더 깨우치기 위해 열심히 살아가는 것을 보여드리려고 한다”며 “그러면 팬들도 마음이 누그러질 것이라고 생각한다”고 전했다.

이종범은 KT 선수들을 향한 미안함도 전했다. 그는 “눈여겨봤던 선수들에게 코치로서 더 해줄 수 있었는데 그러지 못해 아쉬운 마음이 크고 미안하다”면서 “다시 현장으로 갈 수 있는 방법을 고민하고 있다. 콜이 오면 어디든 무조건 간다”고 복귀 의지를 드러냈다.

그러나 KT 팬들은 7일 ‘이종범 규탄 및 KT 위즈 복귀 반대 성명문’을 내고 “시즌 중 팀을 떠난 이종범의 선택과 최근 발언을 결코 가볍게 넘길 수 없다”며 반발했다.

팬들은 이종범의 당시 행보에 대해 “팀과 선수단, 팬들이 함께 감당하던 시즌의 책임을 스스로 내려놓은 결정”이라면서 “팀의 이름과 유니폼, 더그아웃에서 지켜져야 할 책임과 태도는 감정의 문제가 아니라 구단의 기준”이라고 강조했다.

그러면서 이종범을 코치와 프런트, 자문, 홍보성 역할을 포함한 어떤 공식 보직으로도 복귀시키지 말 것, 시즌 중 지도자 이탈에 대한 명확한 기준과 원칙을 밝힐 것. 이종범으로 인해 상처받은 선수단과 팬들의 신뢰를 가볍게 소비하지 말 것 등을 촉구했다.

한편 이종범은 지난해 6월 시즌 도중 KT 코치직에서 물러난 뒤 JTBC 예능 프로그램 ‘최강야구’ 감독으로 합류해 논란을 빚었다. ‘최강야구’는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 스포츠 예능이다. 하지만 ‘최강야구’는 외주제작사와의 갈등과 시청률 저조 여파로 지난 2월2일 방송을 끝으로 잠정 종영했다.