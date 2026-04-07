‘김경 1억원에 시의원 공천 줬나’ 진실 공방 경찰, 5일 前보좌관 불러 ‘공천헌금 방조’ 조사

[헤럴드경제=김아린 기자] 김병기 의원이 공천 헌금 혐의로 재판에 넘겨진 김경 전 서울시의원의 공천을 반대했다고 경찰에 진술한 것으로 파악됐다. 김 의원은 강선우 의원이 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 서울시의원에게서 공천을 대가로 1억원을 받았다는 의혹에 연루돼 수사받고 있다. 김 의원은 당시 더불어민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였다.

7일 헤럴드경제 취재를 종합하면 김 의원은 “서울 강서구 제1선거구를 ‘여성 청년 전략 공천’ 지역으로 하자고 제안하고 후보자 재공모를 독려했다. 김 전 시의원의 공천을 반려했다”고 경찰 수사팀에 진술했다.

경찰은 김 의원이 김경-강선우 사이에 1억원이 오간 사실을 인지했으면서도 김 전 시의원의 공천을 묵인(위계에 의한 업무방해 등)했다고 의심한다. 김 의원은 김 전 시의원의 공천이 최종 논의된 2022년 4월 22일 공관위 회의에 참석하지 않았는데, 이 행위가 공관위 간사로서 ‘공천 결정 방조’에 해당할 수 있다고 경찰은 보고 있다.

회의 불참 사실을 두고 김 의원은 “공관위원들의 권유로 해당 회의에 불참했다”며 김 전 시의원의 공천에 관여하지 않았다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 앞서 민주당 서울시당의 협조를 받아 공관위 회의록 등 관련 자료를 확보했는데 당시 기록을 바탕으로 김 의원 진술의 진위를 가릴 것으로 전망된다.

경찰은 지난달 31일 김 의원을 소환해 강선우 의원의 공천 헌금 수수를 문제 삼지 않았단 의혹을 조사했다. 지난 5일에는 김 의원의 전직 보좌진 A씨를 참고인으로 불러 같은 의혹에 관해 물은 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨에게 김 전 시의원의 공천이 결정된 회의 당일 김 의원의 행적 등에 대해 물은 것으로 전해졌다.

한편 김 의원의 각종 비위 의혹을 수사 중인 경찰은 ‘쪼개기 송치’ 가능성을 시사했다. 박정보 서울경찰청장은 6일 기자 간담회에서 “일부 혐의에 대해선 머지않은 시기에 결론을 낼 것”이라고 밝혔다. 경찰은 김 의원을 조만간 다시 소환할 예정이다.

1억원 공천 헌금 의혹은 지난해 12월 29일 김 의원과 강 의원의 대화 녹음이 공개되면서 처음 불거졌다. 김 의원은 강 의원에게 “내가 안 이상 김경을 통과시킬 수 없다”며 “돈부터 돌려줘라”고 말하는 한편 “안 들은 걸로 하겠다”고도 했다.