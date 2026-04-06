5월 초부터 로밍 데이터 확대 항공기 지연보험 등 부가혜택도

LG유플러스는 다음 달부터 대표 상품인 ‘로밍패스’의 데이터 제공량을 타사 대비 최대 2배 상향하는 개편을 진행한다고 6일 밝혔다.

해당 개편은 이달까지 진행 예정인 로밍패스 ‘데이터 2배 제공’ 프로모션 수준의 혜택을 정규 요금제에 반영한 것이 특징이다. 최근 유류할증료 인상, 환율 상승 등으로 해외여행 경비 부담이 커지는 가운데, 해외여행 수요가 늘어나는 징검다리 연휴 기간에 맞춰 로밍 이용 부담 완화를 위한 개편이 진행됐다.

LG유플러스는 로밍패스 가입 시 발송하는 안내 문자도 개편했다. 기존에 분산돼 있던 로밍 관련 정보를 간결하게 정리해, 고객이 주요 내용을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

아울러 일정 요금제 이상 가입 시에는 기내 와이파이 무료 이용권, 비행기 지연에 대한 보상을 제공하는 보험 등도 제공한다. 이를 통해 여행의 시작부터 끝까지 책임지겠다는 취지다.

LG유플러스는 로밍서비스를 지속적으로 개선해 고객 편의성을 높이고, 여행 전·후 이용 전반에서 체감할 수 있는 제휴 혜택을 강화할 계획이다.

임혜경 LG유플러스 요금상품 담당은 “대폭 늘어난 데이터를 가족, 친구끼리 나누어 쓰시면 더욱 만족스러울 것”이라며 “앞으로도 고객 관점에서 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다. 고재우 기자