박왕열, 3일 구속된 채 검찰 송치 퀭한 눈, 멍한 시선 등 금단 증상 “투약 중단 후 극심한 피로·무기력”

[헤럴드경제=이영기 기자] 필리핀에서 교민 3명을 살해 후 현지 교도소에 수감된 상태에서도 국내로 마약을 유통한 박왕열(47). 그는 국내 송환 후 시행한 경찰의 간이시약 검사에서도 필로폰 양성 반응이 나왔다. 그가 송환 최대 5일 전에도 필로폰을 투약했을 수 있단 의미다.

익히 알려졌듯 필로폰 중독자가 약을 끊으면 극심한 금단 증상을 겪는다. 구체적으로는 어떤 증상을 겪을까. 약을 끊는 단약 2주 차 필로폰 중독자는 ‘극심한 불안과 무기력’에 시달릴 것이라는 게 전문가들의 분석이다.

경기북부경찰청은 지난 3일 마약류 관리법 위반 혐의로 박씨를 의정부지방검찰청으로 구속 송치했다.

이날 오전 9시께 의정부지검으로 송환되는 중 박씨의 모습이 또 한 번 공개됐는데, 지난달 송환 당시 강렬했던 눈빛은 온데간데 없었다. “마약을 어디서 공급받았느냐” “조카랑 마약 유통을 공모했느냐” 등 묻는 취재진 질문에도 답을 하지 않았다.

지난달 25일 송환 당시 당당한 자세와 매서운 눈빛, 취재진을 향해 “넌 남자도 아녀”라고 시비를 거는 등 강렬한 인상의 모습은 없었다.

그로부터 이틀 후인 지난 27일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 다시 나타낸 박씨는 다른 모습이었다. 둘 곳 없는 시선과 퀭한 눈 모두 금단증상의 발현이라는 게 전문가들의 분석이다.

박씨는 경찰의 간이시약 검사에서 필로폰 양성 반응이 나왔다. 간이시약 검사의 특성상 송환 최대 5일 전에도 박씨가 필로폰을 투약 했을 가능성이 크다. 3일 기준 약 2주째 마약을 중단 중인 것이다.

각성제인 필로폰 투약자는 투약 후 수일간 잠을 자지 않기도 한다. 피로감도 느끼지 못한다. 그러나 투약을 중단한 직후에는 몸의 전원이 꺼지듯 극심한 피로감을 느낀다.

마약 중독자들의 회복을 돕고 있는 한국중독당사자지원센터의 이동욱 사무국장은 “투약 기간에 따라 다르겠지만 일반적으로 단약 직후에는 극심한 피로가 찾아온다”며 “투약하면 최대 일주일까지도 잠을 자지 않기도 하는데 몸이 버티지 못하는 상태가 된다”고 설명했다.

이어 “단약 직후 2~3일 정도는 엄청난 무기력과 피곤함을 느낀다”며 “(그때는) 계속 잠만 자는 게 일반적이다”라고 덧붙였다.

국내 마약 중독 치료 권위자인 윤영환 경기도 마약중독 치료센터장은 “필로폰 중단 후 금단 현상은 급격한 피로와 무기력으로 시작한다”며 “중단 직후 24시간 이내에는 각성 상태가 급격히 꺼지면서 이른바 ‘크래쉬(crash)’ 양상이 나타날 수 있다. 극심한 피로, 무기력, 에너지 저하, 과도한 졸림, 식욕 증가가 주된 양상이며 일부에서는 초조감, 예민함, 불안정한 기분이 동반될 수 있다”고 설명했다.

그 다음 단계에서 증상이 가장 두드러지게 나타난다. 윤 센터장은 “일반적으로 중단 후 2~3일 이내에 증상의 강도가 최고조에 이른다”고 부연했다.

중단 2~4주 사이는 ‘증상이 약해진 채 지속되는 단계’다. 피로, 우울감, 불안, 수면장애, 약물 꿈, 집중력 저하, 의욕 감소, 간헐적 갈망 등이 이어진다고 한다.

윤 센터장은 “필로폰은 중추신경계를 강하게 자극하는 대표적인 각성제”라며 “반복해 장기간 투약하다가 중단할 경우 신경성, 정신적 문제가 복합적으로 나타나 일상생활 유지에 큰 어려움을 초래한다”고 경고했다.