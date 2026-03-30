[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계섬박람회가 한국에서 열리는 해, 도서지방 교류와 관광경제 활성화를 위해 출범한 섬에어가 30일 사천공항에서 ‘섬에어 김포-사천 취항식’을 개최하며, 김포-사천 정기노선의 본격적인 운항 시작을 알렸다.

섬에어는 이날 부터 김포-사천을 매일 4회 왕복 운항하며, 수도권과 경상남도를 잇는 항공 인프라 역할을 할 예정이다.

김포발 사천행 비행기는 7시 20분, 10시 50분, 14시 20분, 17시 50분로 운항하며, 사천발 김포행 비행기는 9시 5분, 12시 30분, 16시 5분, 19시 35분에 출발하는 일정으로 당일 출장 및 여행이 가능한 황금시간대에 편성해 지역 출장과 관광 수요 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

이환주 사천공항장은 환영사를 통해 “섬에어의 취항은 하나의 하늘길이 열리는 것을 넘어 사람과 지역, 마음을 연결하는 소중한 약속”이라며, “지역 주민들의 편리한 일상과 지역 경제, 관광에 새로운 활력을 불어넣어 줄 것이라 확신한다”며 환영사를 전했다.

박완수 경남도지사는 “사천공항은 경남과 남해안에 접근할 수 있는 유일한 공항”이라며, “섬에어의 취항은 우주항공 산업과 서부 경남의 발전에 도움을 줄 것으로 기대하며 ‘총합하다’라는 의미의 ‘섬(sum)’이라는 단어 뜻처럼 섬에어와 경남이 함께 발전하길 바란다” 며 축하 인사를 전했다.

섬에어 최용덕 대표는 “사천은 대한민국 우주항공 산업의 중심지로 섬에어는 하루 4번 운항하여 사천, 진주, 경남 지역민들에게 꼭 필요한 생활형 항공 인프라가 되겠다”고 사천 취항에 관한 소감 및 각오를 밝혔다.

또한 “섬에어 취항은 단순한 노선 개설이 아닌 수도권과 서부 경남을 더욱 가깝게 잇는 새로운 교통의 시작이며, 사천의 가능성을 세계로 확장시키는 전환점”이라며, “사천 시민들에게는 해외에 나갈 때 하루 전 서울에 가서 머물러야 하는 시간을 줄여주고, 해외 MRO 사업자 및 항공 산업 바이어들이 사천을 방문할 때는 편리하게 이동할 수 있도록 해 시민에게는 편리한 이동의 시작, 기업에게는 더 넓은 기회의 출발점이 되길 바란다”고 덧붙였다. 사천은 남해안 한복판에 위치해 에어-쉽 형태로 도서지방 연결성을 도모할수 있는 도시로 평가된다.

한편 섬에어는 최근 국내 항공교통 문제로 지적된 인천공항과 지방공항의 이동문제를 해결하기 위한 항공 간선망 노선 개발을 진행하고 있다.