남정운·박승덕 대표 각각 6억 규모 매입 다른 임원들도 자율 참여 책임경영·재무개선·주주환원 포석

[헤럴드경제=박혜원 기자] 김동관 한화솔루션 대표이사(부회장)을 비롯, 한화솔루션 최고경영진이 약 40억원 규모로 자사주를 매입한다고 27일 밝혔다. 책임경영 및 재무구조 개선, 차세대 기술 투자를 통한 주주가치 제고 차원이다.

김 부회장은 약 30억원 규모(26일 종가 기준 약 8만1500주)의 주식을 매수한다. 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 유상증자에 따른 우리사주 매입과 별도로 약 6억원(약 1만6000주)씩 매입하기로 했다. 매입 금액은 지난해 연봉에 해당한다.

이들은 오는 30일부터 순차적으로 주식을 매수할 계획이며, 다른 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여한다. 남 대표는 “이번 유증을 통해 한화솔루션이 지속 가능한 성장을 이루고 더 나아가 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

앞서 한화솔루션은 이번 유상증자를 통해 약 2조4000억원을 조달하겠다고 밝혔다. 이중 1조5000억원은 채무상환에 쓰이며, 나머지 9000억원은 차세대 기술 개발에 투자한다.

구체적으로는 ▷탠덤(Tandem) 셀 양산 파일럿 검증 ▷탑콘(TOPCon) 셀 생산 라인 구축 ▷탠덤 기가와트(GW)급 상용화에 투입한다. 기존 실리콘 태양광 셀의 효율 한계를 극복하고, 차세대 시장을 선점한다는 취지다. 특히 꿈의 태양광이라 불리는 ‘페로브스카이트’ 기반의 탠덤 기술은 우주 태양광 핵심 기술로 꼽힌다.