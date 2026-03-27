수심위 열리고 일주일여 만

[헤럴드경제=김아린 기자] 국회 보좌진을 성추행한 혐의로 경찰 수사를 받던 장경태 무소속(전 더불어민주당) 의원이 검찰에 송치됐다.

27일 서울경찰청은 준강제추행과 성폭력처벌법상 비밀 준수 위반 혐의로 장 의원을 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

장 의원 측의 요청으로 지난 19일 열린 경찰 수사심의위원회(수심위)는 장 의원의 준강제추행 혐의에 대해 송치 의견을 냈다. 장 의원이 고소인 A씨를 2차 가해했다는 혐의에 대해서는 보완 수사 후 송치하도록 권고했다. 수심위는 경찰 내부 인원뿐 아니라 법조인 등 외부 전문가들로 구성돼 있다.

박정보 서울청장은 지난 23일 열린 정례 기자 간담회에서 “수심위의 의견을 충분히 반영해 사건을 종결짓겠다”고 밝힌 바 있다.

그간 장 의원은 혐의를 부인하며 경찰 수심위를 열어줄 것과, 사건 관계자들에 대한 거짓말탐지기 조사 등을 요청해 왔다. 또 A씨를 무고 등 혐의로 맞고소했다. 장 의원은 수심위에 출석하며 “(무혐의를 입증할) 많은 자료를 확보하고 있다”고 밝히기도 했다.

장 의원은 지난 2024년 10월 서울 여의도 한 식당에서 있었던 저녁 자리에서 여성 보좌진 A씨를 성추행한 혐의와 해당 보좌진의 신원을 노출한 혐의를 받는다. A씨는 지난해 11월 경찰에 고소장을 냈다.

경찰은 A씨와 같은 의원실에서 일했던 김모 전 비서관 역시 준강간미수 혐의로 함께 검찰에 넘겼다.