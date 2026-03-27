현대로템 중동 수출형 K2전차 ‘K2ME’ 최초 완성차 상태 출고 “방산업체 방산물자 보유 가능케 한 법 개정효과 가시화”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 국방위원회 유용원 국민의힘 의원은 K-방산 수출 활성화를 위해 방산업체의 자체 방산물자 보유를 허용하도록 대표발의해 지난해 7월 국회 본회의를 통과한 ‘방위사업법 일부개정법률안’이 현장에서 실질적인 수출 경쟁력 강화의 결실로 이어지고 있다고 27일 밝혔다.

유 의원에 따르면 이 개정 법률안에 따라 지난해 12월 한화에어로스페이스가 K9A1·K9A2 자주포와 레드백 보병전투장갑차 등 3종을 신품 출고한 데 이어, 26일 현대로템이 중동 수출형 K2전차인 ‘K2ME’를 출고했다.

이날 현대로템은 중동 주요국의 무관 등 국내·외 내빈들이 참석한 가운데 ‘중동 특화형 K2전차, ‘K2ME’를 선보였다. K2ME는 섭씨 50도를 웃도는 중동의 극한 사막 환경에서도 안정적인 임무 수행이 가능하도록 파워팩 냉각 성능을 대폭 향상시켰다.

또한 포탑 내에 차가운 공기를 공급해 승무원의 탑승 환경과 전장품의 기능을 완벽히 유지하도록 특화 설계됐다. 아울러 방진 성능이 우수한 특수 연료탱크, 고온에 특화된 포수 보조조준경 등 현지 환경에 맞춰 개발에 성공한 핵심 전장품도 함께 전시되어 큰 호응을 얻었다.

잇따른 수출형 무기체계 신품 출고는 방위사업법 개정의 직접적인 성과다. 법 개정 전 방산업체들이 국내·외 방산 전시회에 장비를 출품하거나 해외 현지 시험평가를 받으려면 일선 군 부대에서 실전 배치되어 운용 중인 장비를 일일이 대여해야만 했다. 이 과정에서 대여비, 반납 전 원상복구 비용, 운송비 등으로 대당 1억 원 이상이 소요되었고, 동원 장비가 많을 경우 연간 10억 원 이상의 막대한 매몰 비용을 업체가 고스란히 부담해 왔다.

법 개정으로 방산업체는 K-방산 수출형 무기체계를 신품으로 직관성 있게 선보일 수 있게 되어 수십억 원 규모의 비용을 절감하게 되었다. 기존 국방부장관의 사전 대여 승인에 소요되던 행정 기간도 아낄수 있으며, 군 입장에서도 장비 대여로 인해 발생하던 ‘전투부대 전력 공백’ 우려를 원천적으로 덜어냈다는 평가다.

특히 신품 상태로 출고된 무기체계의 직관적인 전시 효과는 구매국에 강력한 매력으로 작용한다. 과거 군 운용 장비를 대여해 구매국 환경에 맞게 도색과 개조를 진행하더라도 기존 사용감이 남았고, 개조 후 원상복구가 어려운 부분은 목업(Mock-up·실물 모형)으로 대체해야 해 전시 효과가 반감되는 상황이 빚어졌다. 그러나 이제는 완벽한 신제품 상태의 무기체계를 당당히 시연함으로써 글로벌 시장에서의 K-방산 수출 경쟁력을 극대화할 수 있게 됐다.

유 의원은 “방산업체의 방산물자 자체 보유를 가능하게 한 입법 활동이, K2ME 전차 신품 출고라는 실질적인 결과물로 이어져 그 감회가 남다르다”며 “앞으로도 치열한 글로벌 무기 수주전에서 우리 K-방산이 ‘속도와 비용’에서 더욱 압도할 수 있도록, 불필요한 규제를 개선하고 국회 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.