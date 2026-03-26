대장 신도시 등 택지개발 4만3000호·정비사업 10만4000호 인허가 처리 기간 30% 이상 단축

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 오는 2035년까지 14만7000호의 주택을 공급하는 ‘부천형 주거혁신 프로젝트’ 로드맵을 발표했다.

부천시는 2030년까지 9만3000호, 2035년까지 14만7000호를 시 전역 172곳에서 단계적으로 공급해 중장기 주택 수급을 안정적으로 맞춰 나갈 계획이라고 26일 밝혔다.

권역별로는 원미구가 8만호로 가장 큰 비중을 차지한다. 오정구는 대장 신도시 개발 등 대규모 택지개발을 통해 올해부터 2028년 사이에 약 4만3000호를 공급하며 초기 입주를 견인한다.

소사구는 괴안동·소사본동 재건축과 소규모 정비사업을 중심으로 약 2만4000호를 공급한다.

시는 사업별 공급 계획도 제시했다. ‘대규모 신규 택지개발’ 가운데 대장·역곡 신도시의 약 1500호에 해당하는 공공분양이 올해 시작된다. 2027년부터는 민간 분양이 본격적으로 진행된다.

또 기존 노후 주거지를 정비하는 ‘주택정비사업’으로 전체 물량의 약 70%에 해당하는 10만4000호를 공급한다.

10만호가 넘는 공급량을 해당 분야에 할당해 새로운 도시로 탈바꿈시킬 계획이다.

시는 우선 중동 1기 신도시는 48개 단지, 4만 세대를 18개 통합정비구역으로 묶어 총 6만4000 세대 규모의 미래지향적 도시로 재편할 예정이다.

시는 2035년까지 계획 세대의 85%인 5만4000호 착공을 목표로 대단지 통합 재건축을 통해 친환경 도시공간을 조성한다.

시는 5월 중 마스터플랜 수립을 완료하고 6월부터는 구체적인 가이드라인을 정비계획 수립 지침으로 활용할 예정이다.

원도심은 소규모 정비에서 광역 단위 정비로 정책 방향을 전환하고 2035년까지 약 5만 호를 공급한다.

심곡본동·원미동 일원의 ‘미니뉴타운 사업’은 용적률 완화와 종상향 인센티브를 통해 올해 지구지정, 2031년 착공을 목표로 추진하고 있다.

‘부천형 역세권 정비사업’은 중동역세권 정비계획 수립, 소사역세권 입안 준비 등으로 본격화되고 있으며 올해 신규 대상지를 추가 선정해 사업을 확대할 계획이다. 시는 부천원미 도심복합사업과 주요 재개발·재건축 사업도 병행한다.

시는 또 주택공급 사업 실행력을 높이기 위해 건축 인허가 등 민원 처리 기간을 기존 대비 30% 이상 단축한다. 평균 114일이 걸리던 도시정비법 관련 인허가는 79일로 줄이는 것이 목표다.

장환식 시 주택국장은 “이번 주택 혁신 프로젝트는 단순한 공급 확대를 넘어 도시구조를 근본적으로 전환하는 계기가 될 것”이라며 “속도감 있는 행정 지원과 규제 개선을 통해 시민이 체감하는 주거 안정을 만들어가겠다”고 밝혔다.