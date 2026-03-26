국방부 고위 인사 참석은 6년만

[헤럴드경제=전현건 기자] 해군은 26일 경기 평택시 해군2함대에서 ‘제16주기 천안함 46용사 추모식’을 거행했다.

이재섭 2함대사령관 주관으로 진행된 추모식에는 천안함 46용사 유가족과 참전 장병, 성일종 국회 국방위원장 등 200여 명이 참석했다.

이두희 국방부차관도 참석했다. 2020년 10주기 추모행사에 정경두 전 국방부장관이 참석한 이후 국방부 고위 인사가 참석한 것은 6년 만이라고 한다.

김경률 해군참모총장은 조전을 통해 “해군·해병대는 천안함 46용사의 희생 위에 오늘날 우리 바다의 평화가 있다는 것을 영원히 잊지 않고 그들이 목숨 걸고 지키고자 했던 대한민국의 해양안보를 굳건히 수호해 나갈 것”이라고 말했다.

이 사령관은 추모사를 통해 “천안함 46용사의 호국정신을 이어받아 완벽한 대비태세를 갖추고 국민의 생명과 안전, 대한민국의 평화와 안보를 위해 우리의 바다를 굳건히 지켜나가겠다”라고 말했다.

추모식 이후 천안함 유가족들과 참전 장병들은 천안함 전시시설과 신형 호위함 천안함(FFG, 3100톤급)을 둘러보며 서해를 수호한 영웅들의 호국정신을 되새겼다.

한편 해군은 지난 23일부터 오는 27일까지를 서해수호의 날 계기 안보결의 주간으로 정해 장병 특별 정신전력교육을 시행하고 사이버 추모관을 운영하고 있다.