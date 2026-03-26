기존 23개에 공산품·외식 등 20개 추가 쌀 10만톤 공급·계란 471만개 수입…150억 투입 유통·담합 점검 강화…“유가發 물가 확산 선제 대응”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중동전쟁 장기화로 물가상승 우려가 높아지자, 정부가 민생물가 특별관리품목을 20개 추가하기로 했다. 현행 23개에서 20개를 늘려 43개 품목의 가격을 집중 관리한다는 방침이다.

정부는 26일 구윤철 부총리 주재 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’를 열고 이런 내용을 담은 ‘중동전쟁 품목별 민생물가 대응방안’을 확정했다.

새롭게 추가되는 품목은 공산품과 가공식품, 농축수산물, 외식서비스 등 생활 전반에 걸쳐 포함된다.

구체적으로 공산품은 ▷종이기저귀 ▷세제 ▷화장지 ▷가정용 비닐 ▷화장품 등이 포함되고, 가공식품은 ▷라면 ▷과자 ▷삼각김밥 ▷탄산음료 ▷즉석식품 등이 새롭게 관리 대상에 들어간다.

농축수산물은 ▷소고기 ▷닭고기 ▷명태 ▷오징어 등 수입 의존도가 높은 품목과 ▷오이 ▷토마토 ▷고추 ▷상추 ▷깻잎 ▷시금치 ▷딸기 ▷호박 등 시설농산물이 추가된다.

외식서비스는 ▷자장면 ▷치킨 ▷햄버거 ▷피자 ▷김밥 등 주요 메뉴가 포함되며, ▷택배이용료 ▷이삿짐 운송료 ▷택시 ▷시내버스 ▷도시철도 등 물류·교통 비용도 점검 대상에 포함된다.

이미 특별관리품목으로 선정된 품목은 ▷돼지고기 ▷냉동육류 ▷계란 ▷고등어 ▷쌀 ▷콩 ▷마늘 ▷수입과일 ▷김 ▷밀가루 ▷전분당 ▷식용유 ▷가공식품 ▷석유류 ▷아파트 관리비 ▷집합건물 상가 관리비 ▷통신비 ▷암표 ▷인쇄용지 ▷교복 ▷생리용품 ▷필수 생활용품 ▷의약품 등 23개다.

정부는 ‘에너지→물류→외식’으로 이어지는 물가 확산 구조를 기준으로 전반적인 가격 흐름을 점검·관리할 방침이다.

농축수산물은 수급 안정 대책이 병행된다. 쌀은 정부양곡 10만톤을 신속 공급하고, 수급 불안이 지속될 경우 최대 5만톤을 추가 공급할 계획이다.

계란은 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 생산 감소에 대응해 3~4월 중 신선란 471만개를 추가 수입한다. 고등어는 칠레산 등 수입선 다변화를 통해 가격 안정을 유도한다.

정부는 4~5월 중 쌀·계란·고등어 등 가격 상승 품목을 중심으로 총 150억원을 투입해 최대 50% 할인 판매도 추진한다.

가공식품 분야에서는 원재료 가격 하락분이 소비자 가격 인하로 이어지도록 유도한다. 설탕과 밀가루 가격 인하 이후 제과·제빵·빙과 등으로 가격 인하가 확산되고 있으며, 라면 가격도 최대 14% 이상 인하되는 등 일부 품목에서 효과가 나타나고 있다.

생활밀착 품목 관리도 강화된다. 생리용품은 중저가 제품 출시를 유도하고 공공 지원 사업을 추진하며, 교복은 생활형 교복 전환과 품목 간소화를 통해 비용 부담을 낮춘다. 학원비는 특별점검을 통해 교습비 초과징수 등 위법행위를 단속한다.

유통구조 개선과 불공정 행위 대응도 병행된다. 정부는 가격 담합과 유통 단계 비효율을 점검하고, 주요 품목에 대해 거래 구조 개선과 시장 점검을 강화할 계획이다. 대형 육가공업체의 재고 보유 실태 점검과 담합 여부 조사도 추진한다.

정부는 민생물가 특별관리 TF 내 ‘중동전쟁 물가대응팀’을 신설해 품목별 가격과 수급 상황을 상시 점검하고, 이상 징후 발생 시 즉각 대응할 방침이다.

재정부 관계자는 “유가 상승이 외식과 서비스 가격으로 확산되기 전에 차단하는 것이 중요하다”며 “수급 안정과 가격 인하 유도, 유통 구조 개선, 불공정행위 단속까지 총력 대응하겠다”고 밝혔다.