[헤럴드경제=함영훈 기자] 화려한 퍼포먼스와 예술적 스토리텔링을 결합한 공연으로 세계적인 문화 브랜드로 자리 잡은 ‘태양의 서커스(Cirque du Soleil)’가 공연을 넘어 사회적 가치를 창출하는 활동으로도 주목받고 있다.

세계적인 공연 콘텐츠 브랜드이자 기업인 태양의 서커스는 지금까지 전 세계에서 누적 관객 수 2억명 이상을 기록하며 현대 공연 예술의 새로운 장을 열어 왔다.

태양의 서커스 창립자 가이 라리베르테(Guy Laliberté)는 2007년 글로벌 비영리 재단 원 드롭재단을 설립했다. 이 재단은 전 세계 물 부족 지역에서 깨끗한 식수 접근성을 개선하고 위생 환경을 지원하기 위한 프로젝트를 진행하고 있다.

가이 라리베르테는 거리 공연자에서 출발해 세계적인 엔터테인먼트 기업을 만든 인물로, 예술과 사업뿐 아니라 우주 탐험과 사회공헌 활동까지 다양한 분야에서 활동을 이어오고 있는 것으로도 잘 알려져 있다.

원 드롭 재단은 단순한 지원 활동을 넘어 예술과 창의성을 활용해 지역 사회의 행동 변화를 이끌어내는 프로그램을 운영하고 있다. 공연, 음악, 스토리텔링 등 문화예술 요소를 활용해 물과 위생 문제에 대한 인식을 높이고 지속 가능한 해결 방식을 찾는 것이 특징이다.

이러한 접근 방식은 ‘사회적 행동 변화를 위한 예술(Social Art for Behaviour Change)’이라는 개념으로 알려져 있다. 문화와 예술을 통해 지역 사회가 스스로 변화를 만들어 갈 수 있도록 돕는 프로그램으로 평가받고 있다.

현재 원 드롭 재단은 라틴아메리카, 아프리카, 아시아 등 다양한 지역에서 물과 위생 문제 해결을 위한 프로젝트를 진행하고 있으며, 이러한 활동을 통해 지금까지 전 세계 수백만 명의 삶의 질 개선에 기여한 것으로 알려졌다.

업계에서는 이러한 활동이 최근 글로벌 기업들이 강조하고 있는 ESG 경영과 지속가능성 측면에서도 의미 있는 사례로 평가된다고 보고 있다. 공연과 문화 콘텐츠를 통해 사회 문제 해결에 기여하는 방식이 새로운 문화 산업 모델로 자리 잡고 있다는 것이다.