“세부 시행 방안 설계중”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김성환 기후에너지환경부 장관은 20일 “지역별 전기요금 차등제를 산업용 전기요금에 우선 적용하는 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 부산 해운대구 벡스코에서 개최된 부산상공회의소 초청 지역 상공인 간담회에 앞서 기자들과 만나 이같이 말헸다.

김 장관은 또 “송전요금과 전기 자립도, 지역균형발전 관점에서 지역 전기요금을 싸게 적용하는 세부 방안을 설계하고 있다”면서 “조만간 시행될 예정”이라고 말했다.

김 장관은 부산에 맑은 물을 공급하기 위한 취수원 다변화 대책에 대해 “대구에서 강변여과수 등으로 문제를 해결하고 있는 것처럼 부산도 같은 방법으로 맑은 물을 확보할 수 있다”면서 “열심히 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 지역 상공인 40여명이 참석한 간담회에서 부산상의는 지역별 전기요금 차등제 실효성 확보, 분산에너지특구 지원체계 구축, 탄소 배출권 거래제 관련 지역기업 지원 확대, 지역 기후대응기금에 대한 국비 지원 근거 마련 등을 요청했다.

양재생 부산상의 회장은 “지역별 전기요금 차등제는 부산이 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 등 첨단 산업을 유치해 미래 먹거리를 창출할 결정적 전환점이 될 것”이라고 말했다.

양 회장은 또 “부산 시민의 생존권이자 기업 정주 여건의 핵심인 ‘맑은 물 확보’를 위해 낙동강 취수원 다변화 사업을 정부가 속도감 있고 책임감 있게 추진해달라”고 호소했다.