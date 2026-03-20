[헤럴드경제=김보영 기자] 중동 지역의 긴장이 고조되는 가운데 프랑스 항공모함의 위치가 한 해군 장병의 피트니스 앱을 통해 유출되는 보안 사고가 일어났다.

19일(현지시간) 프랑스 르몽드에 따르면 한 해군 장교가 함상에서 조깅을 하며 기록한 운동 기록이 스트라바 앱에 자동으로 업로드되면서 지중해에 있던 샤를 드골호의 정확한 위치가 노출됐다. 프로필은 ‘공개’ 상태로 설정돼 있어 사실상 함대 위치를 실시간으로 전 세계에 ​​보고한 셈이 됐다.

스트라바는 GPS를 기반으로 러닝, 자전거, 하이킹 등 다양한 야외 운동 기록을 자동으로 수집하고 분석해주는 글로벌 피트니스 앱이다. 전세계에 1억2000만명이 넘는 이용자를 보유하고 있다.

보도에 따르면 장교는 지난 13일 오전 약 262m 길이 함선 갑판에서 손목에 찬 스마트워치로 자신의 기록을 측정하며 35분가량 조깅을 한 것으로 나타났다. 데이터에는 운동 기록과 함께 항공모함의 이동 경로가 고스란히 드러나 있다.

이 시기는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 약 2주가 지난 시점으로, 항공모함은 키프로스 북서쪽, 터키 해안에서 약 100km 떨어진 해상에 위치해 있었던 것으로 파악된다.

이번 보안 사고는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 고조되고 있는 가운데 발생해 더 충격을 주고 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 지난 3일 지중대 일대에 함대 배치를 명령한 바 있다.

국군 총참모부는 해당 사진 게시가 디지털 보안을 위반한 것이라고 확인했다. 또한 선박의 위치 노출로 공격 위험이 커질 수 있다며 “지휘부는 적절한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.