스프링 조작 방식 적용 美 고객사로부터 1000억 이상 사전 수주 확보

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성중공업은 스프링 조작 방식 362㎸(킬로볼트) 가스절연차단기(GCB) 개발을 완료, IEEE 규격 인증 시험을 통과했다고 20일 밝혔다.

GCB는 전력망 부하를 관리해 안정적인 운영을 돕고, 이상 발생 시 빠르게 전류를 차단해 정전이나 기기 파손을 막는 핵심 안전 설비다.

효성중공업은 이번에 개발한 362㎸ GCB에 국내 전력기기 업체 최초로 스프링 조작 방식을 적용했다. 기존의 공기압 조작 방식 대비 5분의 1 수준의 에너지로 작동해 소음을 크게 줄이면서 품질 신뢰성도 높였다. 또 완제품 상태로 운송이 가능하도록 설계해 부품을 현장에서 조립할 필요가 없어 설치 시간을 기존 대비 80% 이상 단축시켰다.

해당 제품은 개발 단계부터 이미 미국 고객사들로부터 1000억원 이상의 사전 수주를 확보했다. 이 차단기는 미국 변전소에 필수적으로 사용되는 제품이다. AI 데이터센터 건설 등으로 전력망 투자가 확대되는 미국 시장에서 수요가 더욱 높아질 것으로 예상된다.

효성중공업 관계자는 “이번 제품 개발로 초고압 전력기기 풀 패키지를 통한 현지 공략에 더욱 박차를 가할 계획”이라고 말했다.