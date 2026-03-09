‘AI 적용’ 유세 동선 추천 시스템 공개 “정치 신인, 선거 유세 적응 지원” 정치 활동 지원 기술 기반 서비스 확대

[헤럴드경제=정석준 기자] 개혁신당이 6·3 지방선거 후보들의 유세 동선과 선거 전략을 지원하는 인공지능(AI) ‘사무장’을 9일 공개했다.

이준석 개혁신당 대표는 이날 국회에서 시연회를 열고 “16년 전 개발자로서 데모를 선보이면 설렜는데, 정치인, 개발자, 기획자로서 설명할 기회가 있어서 특이한 기분이 든다”며 “처음 뛰는 정치 신인도 적응할 수 있도록 지원하고자 한다”고 밝혔다.

AI 사무장은 개혁신당이 두 번째로 가동하는 선거용 AI 프로그램이다. 이 대표는 설계 단계부터 참여해 기술 개발을 주도했다. 후보자들이 AI 사무장을 활용하면 지역구 유동 인구 데이터 분석 등을 통해 유세 동선을 최적화해주는 알고리즘을 제공받을 수 있다. 대형 컨설팅 업체의 도움 없이도 선거 운동 전략을 수립하도록 해 준다.

이 대표는 “체계적으로 관리해서 구석구석까지 후보자들이 다니도록 하는 것이 목적”이라며 “전국 개혁신당 후보간 네트효과도 기대할 수 있다. 히트맵으로 다른 후보들의 유세 강도와 나는 어느 정도 하는지 보여주면서 데이터 조정으로 심화해 가는 것이 목표”라고 말했다.

이 대표는 자신의 지역구인 경기 화성 동탄을 예로 들어 기능을 시연했다. 동탄 4동을 기준으로 유세 동선을 요청하자 동탄역, 동탄청계초등학교, 한승교회 등으로 이어지는 일정이 제시됐다. 이동 수단과 소요 시간 등을 반영해 최적 경로를 제안하는 방식이다.

이 대표는 “이러면 오전, 오후까지 일정이 무난하게 진행되는 순서”라며 “동탄역에서 직장인 유권자를 잡기 위해 출근 인사를 하고 5분 거리인 청계초로 이동해 학생을 내려주는 학부모 인사를 하면 된다”고 설명했다.

이어 “GPS 기록을 토대로 후보자가 예측대로 움직이는지, 실제로 어떻게 장소에 머무는지 등 커버리지를 업데이트하고 선호도를 책정해 다음 일정에 추천한다”고 덧붙였다.

개혁신당은 이번 지방선거에서 ‘저비용 고효율 선거’를 기조로 내세우고 있다. 정치 신인의 비용 부담을 낮추기 위해 ‘기초의원 99만원 출마 패키지’를 도입했고, 지역 맞춤형 공약을 제안하는 정책 플랫폼도 공개했다.

개혁신당은 향후 후원회 설립 자동화 시스템 등 정치 활동을 지원하는 기술 기반 서비스도 확대할 계획이다. 이 대표는 “제가 동탄에서 42일 만에 당선했는데, 지방 선거는 자기 고장이니 더 빠른 시일 내에도 가능하다”며 “이미 지지율이 높은 곳을 중심으로 공천 후보자가 정해지고 있으니 여러 시스템과 시너지 효과를 내기 위해서 최대한 빨리 신청하는 것이 좋을 것”이라고 강조했다.