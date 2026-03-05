결제금액 5% CRO 환급 캐시백

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 글로벌 스테이블코인 USDC 발행사 서클(Circle) 계열사 및 디지털자산 플랫폼 크립토닷컴과 협업해 외국인 관광객을 대상으로 국내 결제 마케팅을 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트는 하나카드가 그룹의 글로벌 네트워크를 기반으로 운영한다. 크립토닷컴 비자카드를 보유한 외국인 고객이 국내 가맹점에서 결제할 경우 결제금액의 5%를 크로노스(Cronos) 생태계의 네이티브 토큰인 CRO로 환급하는 캐시백 이벤트가 진행된다. 대상은 USDC 보유 또는 충전 이력이 있는 카드 이용자다.

하나금융은 이번 마케팅을 통해 외국인 고객에게 디지털자산 기반 결제 경험을 제공하고, 국내 가맹점을 중심으로 새로운 결제 수요를 발굴한다는 계획이다. 동시에 카드 결제 인프라에서 디지털자산 연계 결제의 실질적인 활용 가능성과 시장 반응을 점검한다는 구상이다.

앞서 하나카드는 지난해 12월 서클과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 USDC 기반 결제 및 매입 활성화를 위한 협력 체계를 구축한 바 있다. 하나금융은 이를 토대로 글로벌 디지털자산 사업자와의 협력을 확대하고 국내 결제 인프라와의 접점을 단계적으로 넓혀나갈 방침이다.

하나금융 관계자는 “이번 프로젝트는 스테이블코인 기반 결제 활용 가능성을 확인하고 향후 글로벌 디지털자산 사업자와의 협력의 폭을 넓혀가는 과정”이라며 “스테이블코인의 제도화 이후 유통과 사용으로 이어지는 전 과정을 고려한 다양한 활용사례 발굴 등을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 하나금융은 글로벌 디지털자산 수탁업체 비트고(BitGo)와 합작 설립한 비트고코리아를 통해 디지털자산 수탁업 인허가도 준비 중이다. 그룹 차원에서 글로벌 디지털자산 생태계와의 협력을 확대하며 관련 사업 기반을 넓혀가겠다는 전략이다.