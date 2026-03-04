6,000고지 밟은 코스피의 환희와 나스닥의 비명, 그 이면에 숨은 미국 경제의 3대 암운(暗雲)

지난달 25일, 여의도 증권가는 유례없는 축제의 장이었다. 코스피 지수가 역사적인 6,000선을 돌파하며 전 세계 자본시장의 이목을 집중시켰기 때문이다.

하지만 시선을 태평양 건너로 돌리면 풍경은 사뭇 다르다. 기술주의 성지이자 글로벌 혁신의 심장부인 나스닥은 깊은 신음소리를 내뱉고 있다. 나스닥은 작년 하반기 사상 최고치를 경신한 이래 크게 흔들리고 있다. 여기에 ‘AI 디스토피아’ 보고서와 금리 인하 기대감이 줄어들고 사모대출 펀드의 환매 중단 사태가 더해졌다. 비트코인 가격의 추락과 함께 낙관론에 젖어있던 미국 주식 시장이 흔들리고 있다. 세계 경제의 엔진인 미국을 짓누르는 위험의 실체는 무엇인지 자못 궁금하다.

1. 지능의 위기와 실물 자산의 붕괴 : ‘디지털-부동산’ 발 신용 경색의 전조

미국의 시트리니 리서치(Citrini Research)가 내놓은 ‘2028 세계 지능 위기’ 보고서는 미국 시장을 요동시켰다. 보고서의 요지는 역설적이다. 인공지능(AI)이 너무 잘 작동해서 경제가 망가진다는 것이다. 핵심 개념은 ‘유령 국내총생산(Phantom GDP)’다. AI는 생산성을 극대화해 수치상의 GDP를 끌어올리지만, AI 스스로는 소비를 할 수 없다. 3년 뒤면 화이트칼라 10명 중 1명이 실직하는 상황에서 소비는 극도로 위축되고, 생산이 소비와 투자로 이어진다는 근대 경제학의 공식이 붕괴하며 S&P500이 고점 대비 40% 가까이 폭락한다는 디스토피아적 경고다. 이 공포는 단순히 가상의 시나리오에 그치지 않고, 실물 자산과 금융 시장의 결합된 균열로 나타나고 있다. 최근 미국의 대형 사모대출 펀드인 블루아울 캐피털(Blue Owl Capital)이 운영 펀드 중에서 환매를 영구 중단한다고 발표한 것은 결정적인 ‘탄광 속의 카나리아’ 신호였다. AI 데이터센터 등 기술 업종에 집중적으로 투자한 블루아울의 환매 중단은 2007년 8월 BNP파리바 사태를 소환했다. 더욱 심각한 것은 여기에 상업용 부동산(CRE) 리스크가 정면으로 충돌하고 있다는 점이다. 고금리 장기화와 재택근무의 정착으로 미국의 대도시 오피스 공실률은 역대 최고치를 경신 중이다. AI가 화이트칼라의 일자리를 대체하기 시작하면서 사무 공간에 대한 수요는 더욱 절망적으로 변했고, 이는 상업용 부동산 가치의 수직 낙하를 불렀다. 부동산 가치 하락은 이를 담보로 대출해 준 중소 지역 은행들의 자산 건전성을 갉아먹고 있으며, 사모대출 시장의 신용 경색과 결합하여 ‘금융 시스템의 대동맥 경화’를 일으키고 있다. UBS의 매슈 미시는 “AI 위협과 부동산 가치 하락이 맞물리며 연내 수백억 달러 규모의 기업 대출이 부실화될 것”이라며 경고했다. 여기에 미국의 국가 부채가 GDP의 101%(공공 보유 부채 기준)를 돌파하며 38조 달러를 넘어선 상황은 설상가상이다. 부채 이자 비용만으로 국방비를 넘어서는 상황에서, 연준이 상업용 부동산 부실을 막기 위해 금리를 내리자니 인플레이션이 울고, 금리를 유지하자니 금융 시스템이 비명을 지르는 진퇴양난에 빠졌다. 케빈 워시 차기 연준 의장 지명자로 인해 3월 금리 인하 기대가 사라진 것은 이러한 ‘약한 고리’들을 더욱 강하게 압박하고 있다.

2. 제이미 다이먼의 경고와 혁신론의 충돌 : “2008년의 기시감” vs “생산성 혁명”

금융권의 거물인 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO는 지금의 시장을 바라보며 묵직한 경고를 던졌다. 그가 소환한 시점은 2008년 금융위기 직전, 부동산 가격이 끝없이 오르고 레버리지가 눈덩이처럼 불어나던 2005~2007년의 기시감이다. 당시 월가에는 “갈 데까지 간다”는 분위기와 “리스크는 분산됐다”는 착시가 공존했다. 다이먼은 지금이 그와 다르지 않다고 말한다.

“안타깝게도 그때와 거의 같은 일이 벌어지고 있다. 모두가 돈을 벌었고, 레버리지를 최대한 끌어올렸다. 마치 한계가 없는 것처럼 보였다.”

그의 지적은 단순한 경고가 아니라, AI 열풍에 들뜬 시장이 스스로 만든 ‘무한 낙관의 서사’를 향한 일종의 각성 요구다. 실제로 블루아울의 환매 중단 사태는 “거품은 항상 가장 약한 고리부터 터진다”는 오래된 법칙을 상기시킨다. 사모대출 시장이 불투명하게 팽창한 가운데, AI와 무관한 영역에서 발생한 균열이 금융 시스템 전체의 긴장도를 높이고 있다는 것이다.

그러나 이에 대한 반론도 만만치 않다. 기술 낙관론자들은 “이번엔 다르다”는 오래된 금기어를 조심스럽게 다시 꺼내든다. 그들의 논리는 크게 두 축이다.

첫째, 현금 창출력의 질적 차이다.

닷컴 버블의 경제학은 ‘기대의 경제학’이었고, 서브프라임 시기의 금융공학은 ‘부실의 재포장’이었다. 그러나 지금의 AI 열풍을 이끄는 엔진은 NVIDIA, Microsoft, Alphabet 같은 기업들이다. 이들은 각각 데이터센터 반도체, AI 클라우드, 검색·광고 생태계 등에서 실질적 이익을 수천억 단위로 창출하는 기업들이며, 과거 닷컴 기업처럼 ‘수익 없는 성장’을 강변하는 집단이 아니다. 기술 낙관론자들은 이것이 2000년대와 가장 다른 지점이라고 주장한다.

둘째, 생산성 혁명의 실체다.

모건스탠리는 AI가 미국 기업의 생산성을 향후 10% 이상 끌어올릴 것이며, 이는 장기적으로 기업 마진을 지지하는 구조적 바람이 될 것이라 본다. 실제로 생성형 AI는 단순 자동화를 넘어 의사결정·코딩·디자인·연구개발까지 확장되며 기업 운영 체계 전체를 바꾸고 있다. 시장이 단순히 “기대에 취해 떠받치는” 것이 아니라, 이미 기업의 비용구조를 실질적으로 개선하고 있다는 설명이다.

흥미로운 점은, 다이먼 본인도 기술을 부정하지 않는다는 사실이다. “우리는 기술 활용의 승자가 될 것”이라는 그의 발언은 아이러니하게 들리지만, 핵심은 분명하다. 위험의 근원은 AI 기술 그 자체가 아니라, AI라는 명분 아래 다시 반복되고 있는 ‘금융적 과잉’이라는 것이다. 즉, 기술은 혁명적이더라도, 그 위에 쌓이는 금융 행태가 비합리적이면 위기는 반복된다는 경고다. 사실 시장은 늘 두 가지 서사를 오간다. 하나는 혁신이 모든 것을 바꾼다는 이야기, 또 하나는 탐욕이 모든 것을 무너뜨린다는 역사적 교훈이다.

오늘의 시장은 이 두 서사가 충돌하는 한가운데 서 있다. AI라는 거대한 파도 위에서 기업들은 새로운 생산성의 지평을 열고 있지만, 그 아래에서는 사모대출·대체신용·레버리지 기반의 또 다른 균열이 조용히 자라고 있다. 다이먼의 경고와 기술 낙관론의 충돌은 특정 시기의 논쟁이 아니라, 위기와 혁신이 공존하는 자본주의의 오래된 풍경에 가깝다.

3. ‘워시 리스크’와 줄어든 금리 인하의 꿈 : 안갯속 통화 정책

시장을 가장 깊은 절망으로 몰아넣은 세 번째 암운은, 어디로 가는지조차 보이지 않는 안갯속 통화 정책이다. 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월의 후임으로 초강경 매파로 알려진 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명하자, 시장이 지난 수개월 동안 기대했던 3월 금리 인하는 사실상 시야에서 사라졌다. 워시는 지난 금융위기 당시부터 “인플레이션 억제와 연준 대차대조표 정상화가 최우선”임을 일관되게 주장해온 인물이다. 시장이 두려워하는 것은 금리 동결이 아니라, 추가 긴축이라는 단어가 다시 정책 대화의 중심으로 밀려올 가능성이다.

미국 통화정책을 둘러싼 논쟁은 그 어느 때보다 격렬하다. 한쪽은 38조 달러에 달하는 연방 부채와 GDP 대비 101%의 공공부채 비율을 근거로 든다. 이들의 주장은 단순하다. 지금 금리를 낮추면 국채금리가 다시 튀어 오르며 달러 가치가 흔들릴 것이고, 2021~2022년의 인플레이션 악몽이 되살아날 수 있다는 것이다. 미국 재무부가 발행해야 할 국채 물량이 압도적인 상황에서, 금리 인하는 곧바로 달러에 대한 신뢰 훼손으로 이어질 수 있다는 경고다.

반면 시장 내부에서는 정반대의 신호가 쏟아지고 있다. 블루아울의 환매 중단 사태와 상업용 부동산(특히 오피스 섹터)의 부실 신호는 이미 금융 시스템의 약한 고리가 터지기 시작했음을 시사한다. 사모대출 시장이 빠르게 팽창하면서 대출 심사 기준이 헐거워졌고, 저금리 시대에 쌓인 ‘부실의 잔해’가 고금리 환경에서 드러나기 시작했다. 이런 상황에서 긴축을 고수하는 것은 실물경제를 압박하는 정책적 오류를 부를 수 있다는 반론이 힘을 얻는다. 이미 중소기업 대출금리가 두 자릿수에 근접한 가운데, 소비 둔화 조짐까지 더해지면 경기의 균열이 더 빠르게 확산될 수 있다는 것이다.

여기에 정치적 불확실성이 기름을 붓는다. 트럼프 대통령과 공화당은 “저금리는 민주당이 만든 환상”이라 비판하면서도, 동시에 대규모 산업 보조금과 감세를 추진하려 한다. 반면 민주당은 금리 인하를 통해 대출 부담을 완화하고 부동산 시장을 안정화하겠다는 메시지를 내놓는다. 정책 기조가 매번 출렁이면서 연준의 독립성마저 정치의 변수가 되고 있다. 워시가 의장으로 지명된 순간, 시장은 “정책의 일관성이 깨질 수 있다”는 불안을 가격에 반영하기 시작했다. 그 결과는 즉각적이었다. 미국 10년물 국채 금리는 단숨에 치솟으며 채권시장의 변동성을 2009년 수준까지 밀어 올렸다. 금리 급등은 다시 나스닥의 밸류에이션을 압박했다. 고평가 테크주와 레버리지로 버텨온 고위험 자산군은 동시에 흔들리며, 통화정책의 ‘지연 효과’가 시장 전반을 덮치는 정책-금융-자산의 악순환을 만들고 있다. 지금의 미국은 금리 인하를 서두르기엔 물가와 재정이 불안하고, 긴축을 고수하기엔 금융 시스템이 너무 취약한 기묘한 딜레마 속에 있다. 시장이 더 위험하게 느끼는 것은 금리 그 자체가 아니라, 앞으로의 통화정책을 예측할 수 없게 만든 정책 신뢰의 균열이다. 금리 인하의 꿈이 사라지는 것이 아니라, 그 꿈을 지탱해 온 신뢰 자체가 흔들고 있다.

2026년의 봄, 코스피 6,000이라는 성과는 분명 고무적이다. 하지만 우리가 목도하고 있는 미국발 ‘지능의 위기’와 ‘사모대출 환매 중단’, 그리고 ‘상업용 부동산의 붕괴’는 단순한 조정이 아닌 거대한 패러다임의 충돌을 예고한다. 제이미 다이먼의 경고처럼, 자산 가격이 높다는 사실 자체가 리스크를 은폐하고 있는 ‘환희의 정점’일 수 있다.

AI가 생산의 주체가 되고 소비의 주체인 인간이 소외되는 구조적 모순이 심화될수록, 부채로 쌓아 올린 금융 시스템의 사상누각은 흔들릴 수밖에 없다. 블루아울 사태는 그 균열이 이미 규제 사각지대인 사모 시장에서 시작되었음을 보여준다. 지금 우리에게 필요한 것은 맹목적인 기술 낙관론에 편승하는 것이 아니라, AI발 실업과 실물 자산의 가치 하락이 몰고 올 신용 경색에 대비한 정교한 시스템적 방어 기제를 구축하는 것이다.

기술은 진보하되 금융 시스템은 보수적으로 관리되어야 한다. 미국발 경제 위기가 한국 시장의 훈풍을 집어삼키기 전에, 우리는 자본의 탐욕이 부른 ‘어리석은 행동’의 청구서가 언제든 날아올 수 있음을 직시해야 한다. 위기는 늘 가장 환희에 찬 순간에, 우리가 가장 자신만만해하던 바로 그 기술의 뒤편에서 시작되기 때문이다.