“전쟁위험 해역 운항 중단·승선 거부권 보장” 촉구 해군 보호조치·안전 항로 설정 등 종합 대응 요구 가족 지원·정보공개 체계 구축도 주문

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국노동조합총연맹(한국노총)이 중동 지역 군사적 긴장 고조와 관련해 정부에 대한민국 선원에 대한 긴급 보호대책 마련을 촉구했다.

한국노총은 1일 성명을 내고 최근 중동 지역에서 미국과 이란 간 군사적 충돌이 격화되고, 이란 최고지도자 사망과 호르무즈 해협 봉쇄라는 중대한 사태로 이어지면서 다수의 한국 선박과 해상노동자들이 페르시아만 및 인근 해역에 체류하고 있다고 밝혔다. 이어 “선원들의 생명과 안전이 극심한 위협에 노출돼 있다”며 정부와 해운회사의 즉각적인 대응을 요구했다.

한국노총은 호르무즈 해협이 전 세계 에너지 수송의 핵심 통로이자 국제항행의 자유가 보장돼야 할 해역임에도, 군사적 긴장이 최고조에 이른 상황에서 해당 해역을 항해하는 선원들이 기뢰·미사일·드론 공격과 나포 등 실질적인 전쟁 위험에 직면해 있다고 지적했다.

그러면서 이번 사태는 단순한 외교 현안이 아니라 “대한민국 노동자의 생명권 문제”라고 강조했다. 한국노총은 “어떠한 경우에도 우리 선원이 국가 간 무력 충돌의 희생양이 되어서는 안 된다”며 “지금 당장 우리 선원을 안전하게 보호하기 위한 조치를 취하지 않는다면 정부와 해운회사는 그 책임을 피할 수 없다”고 밝혔다.

한국노총은 구체적으로 네 가지 요구사항을 제시했다.

우선 정부에 대해 외교·군사·해양안전 채널을 총동원해 선원과 선박의 안전을 최우선으로 확보하라고 촉구했다. 필요할 경우 해군 보호조치와 안전 항로 설정 등 종합 대응책을 즉각 가동해야 하며, 사후 대응은 용납될 수 없다고 강조했다.

또 전쟁위험이 명백한 해역에 대해서는 운항을 즉각 중단할 것을 요구했다. 정부가 운항 중단 여부를 신속히 판단하고, 선원의 동의 없는 강행 운항을 전면 금지해야 한다는 주장이다. 노동자에게 위험을 전가하는 행위를 중단하라고도 했다.

아울러 전쟁위험 해역에 대한 승선 거부권과 하선권을 전면 보장하라고 촉구했다. 한국노총은 “승선 거부권과 안전 확보권은 노동자의 기본권”이라며 불이익 없는 하선을 보장해야 한다고 밝혔다.

이와 함께 정부와 해운사에 해상노동자 가족을 위한 보호 및 정보 공개 체계 구축도 요구했다. 전담 창구를 설치하고, 정확하고 신속한 정보 제공은 물론 심리·행정·재정 지원 체계를 가동해 불안과 혼란을 최소화해야 한다는 입장이다.

한국노총은 “해상노동자는 국가 경제를 지탱해온 주체”라며 “그 어떤 이유를 막론하고 노동자의 생명과 안전보다 앞설 수 있는 가치는 없다”고 강조했다. 이어 “노동자의 생명과 안전을 방기할 경우 그 모든 책임은 전적으로 정부와 사용자에게 있음을 엄중히 경고한다”고 밝혔다.