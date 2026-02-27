Core 트림 3991만원 등 공격적인 가격 책정 3040 세대가 전체 계약의 약 60% 차지

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 프리미엄 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘EX30’의 가격 인하 발표 이후 1주일 만에 신규 계약 1000대를 돌파했다고 27일 밝혔다.

앞서 볼보자동차코리아는 수입 프리미엄 전기차의 진입 장벽을 낮추고 전기차 시장 리더십을 강화하기 위한 전략의 일환으로 ‘EX30’과 ‘EX30 Cross Country(이하 EX30CC)’의 판매 가격을 트림별로 최대 761만원까지 인하했다.

이에 따라 EX30의 판매 가격은 Core 트림 3991만원(761만원 인하, 이하 친환경차 세제 혜택 후 가격 기준), Ultra 트림 4479만 원(700만원 인하), EX30CC Ultra 트림 4812만원(700만원 인하)으로 조정됐다.

계약 데이터를 분석한 결과, 3040 세대가 전체 계약의 약 60%를 차지하며 EX30의 흥행을 주도한 것으로 나타났다. 특히, 30대에서는 여성 고객 비중이 상대적으로 높게 나타났다. 아울러 트림별로는 전체의 약 5%가 엔트리 모델인 Core 트림을 선택했다.

볼보자동차코리아는 브랜드 로열티 강화를 위해 고객 케어 프로그램을 확대 운영한다. EX30을 기존 판매가의 신차로 출고한 고객을 대상으로 ‘1년/2만㎞ 워런티(무상 보증) 연장’ 혜택을 추가 제공한다. 이에 따라 기존 5년/10만㎞ 보증은 6년/12만㎞로 확대되며, 초기 출고 프로모션을 통해 이미 6년/12만㎞ 워런티를 제공받은 고객은 7년/14만㎞까지 보증 기간이 연장된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 성과는 EX30의 높은 상품성을 바탕으로 전기차 시장을 선도하려는 글로벌 전략과 고객의 수요가 부합한 결과”라며 “앞으로도 보다 많은 고객에게 볼보자동차가 지향하는 스웨디시 럭셔리의 가치를 전달하고, 이를 경험하실 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.