한국노총·민주노총 이어 경영계까지 정례 대화 “근로시간·보상체계 개편 등 노동개혁 논의 본격화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 양대 노총에 이어 한국경영자총협회(경총)와도 정례 협의체를 출범시키며 노동계와 경영계를 아우르는 정책 소통 체계를 완성했다.

고용노동부는 24일 서울지방고용노동청에서 이동근 한국경총 부회장, 권창준 노동부 차관 등이 참석한 ‘한국경총-고용노동부 부대표급 운영협의체(경정협의체)’를 발족했다고 밝혔다.

이번 협의체는 노동정책의 주요 이해관계자인 경영계와 현안 전반을 논의하기 위한 정례 대화 채널로, 정책의 현장 적합성과 수용성을 높이기 위한 소통 창구 성격이 강하다. 노동부는 앞서 한국노총(2월9일)과 민주노총(2월11일)과도 유사한 협의체를 가동한 바 있다.

경정협의체는 매월 실무협의체와 분기별 부대표급 회의를 병행하는 구조로 운영된다. 노동부 노동정책실장과 경총 전무 등이 참여해 주요 노동 현안에 대한 의견을 교환하고 협력 방안을 모색할 예정이다.

이동근 경총 부회장은 저성장 고착화와 청년 고용 악화, 산업구조 변화 대응을 위한 노동시장 개혁 필요성을 강조했다. 그는 “근로시간 유연화와 직무·성과 중심 보상체계, 노동시장 유연성 제고와 노사관계 균형 회복이 필요하다”며 “협의체가 실질적 해법을 찾는 신뢰의 장이 되길 기대한다”고 말했다.

권창준 노동부 차관도 산업전환과 인구구조 변화, 인공지능(AI) 확산 등 복합적 환경 속에서 사회적 대화의 중요성을 강조했다. 그는 “난제 해결의 유일한 길은 중층적이고 다각적인 대화”라며 “노동계와 경영계 모두와의 협의체 운영을 통해 노사정 대화의 폭을 넓혀가겠다”고 밝혔다.