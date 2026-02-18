[헤럴드경제=김보영 기자] 설 연휴를 마치고 서울로 올라오는 귀경길에 입석 티켓밖에 구하지 못한 아이 엄마가 열차에서 겪은 사연을 공유해 훈훈함을 자아내고 있다.

지난 17일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 “오늘 열차에서 울 뻔 했습니다”라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 유모차에 아이를 태우고 영주에서 청량리로 향하는 ITX 열차에 올랐다가 뜻밖의 배려를 경험했다고 전했다.

작성자는 “오늘 15시 47분 열차를 탔다”며 “명절이라 입석 티켓밖에 구하지 못했고, 입석 칸은 정말 발 디딜 틈이 없었다”고 말했다. 그는 아이가 계속 우는 바람에 결국 아기띠로 아이를 안고 서서가게 됐다고 설명했다.

그런데 이때 한 아저씨가 다가와 “어디까지 가세요? 빈자리 있는데 오세요”라고 말을 걸었다고 한다.작성자는 단순히 눈에 보이는 좌석을 안내해 주는 것이라 생각하고 따라갔지만, 그곳에는 선한 인상의 아주머니가 기다리고 있었다. 알고보니 두 사람은 자신들의 좌석 두 자리 중 한 자리를 작성자와 아이를 위해 양보한 것이었다.

작성자는 “순간 너무 당황했고, 감사해서 울컥했다”며 “창가 자리를 권해주셨는데 정말 쉽게 받아들이기 어려울 정도의 배려였다. 마치 몰래카메라를 당하는 기분까지 들었다”고 당시를 회상했다. 이어 “명절에 어렵게 구하신 좌석일텐데, 타인에게 선뜻 양보해주신 그 마음이 정말 큰 울림으로 다가왔다”며 “세상에 이런 배려가 가능한가 싶었다”고 말했다.

작성자는 목적지에 이르러 꼭 보답하고 싶은 마음에 연락처를 여쭤봤지만 부부는 ‘아기를 잘 키우라’는 말만 남기고 떠난 것으로 전해졌다. 작성자는 “오늘 제가 양보받은 건 단순한 좌석이 아니라 삶을 대하는 태도를 새로 선물받은 느낌이었다”며 “타인에게 같은 배려를 할 수 있을까 여러 번 생각해보게 됐다”고 말했다.

그러면서 “주변 가족분들이나 지인 분들께서 보신다면 진심으로 감사 인사를 전하고 싶어한다는 마음을 꼭 전달해주셨으면 한다”며 “실례가 되지 않는 선에서 감사의 마음을 전할 기회가 있길 바란다”고 덧붙였다.

이 글은 올라온 지 하루 만에 1600개가 넘는 좋아요를 받으며 많은 공감을 얻었다. 누리꾼들은 “인류애 충전되네요. 따뜻하다”, “마음이 부자이신 분들이다”, “손잡고 다니시는 모습에서 다정함과 선함이 느껴진다”, “눈물 난다. 두 분 오래오래 건강하세요” 등의 반응을 보였다.