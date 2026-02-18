양국 경찰 공조로 합동 작전

[헤럴드경제=전새날 기자] 한국과 캄보디아 경찰관들이 합동 근무하는 ‘코리아 전담반’이 인터폴(국제형사경찰기구) 적색 수배자 등을 잇달아 검거하고 있다.

18일 경찰청에 따르면 코리아 전담반 등은 지난 6일 캄보디아 한 호텔을 급습해 약 84억원을 편취한 스캠 조직 주요 간부 A씨를 검거했다.

서울경찰청 인터폴팀이 해당 호텔을 특정해 제공한 첩보가 결정적이었다. 양국 경찰은 긴급 공조를 통해 건물 외곽 도주로를 차단하는 등 합동 작전을 벌였다.

지난 10일에는 주캄보디아 한국대사관 내 경찰 주재관을 통해 입수한 첩보를 토대로 106억원 규모의 피해를 야기한 투자 사기 조직의 주요 피의자 B씨를 체포했다.

추격전도 펼쳐졌다. 지난 4일 양국 경찰은 실시간 정보를 공유하며 도주하는 스캠 조직 관리책 C씨를 500ｍ가량 추격한 끝에 길거리에서 검거했다.

경찰청은 “최근 검거된 인터폴 적색 수배자 6명은 범죄 조직 내 관리자급 인물들로 단기간 체류자가 아닌 평균 1년 10개월 이상을 현지에서 장기간 은닉하며 범행을 지속했다”며 “스캠조직 운영의 핵심 축을 차단했다”고 평가했다.

경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)도 지난해 11월부터 12번의 작전을 벌여 우리 국민 4명을 구출하고 스캠 범죄 등 피의자 140명을 검거했다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “캄보디아 내 조직이 거점을 이동하거나 운영 방식을 변화시키는 ‘풍선효과’ 가능성까지 주시하고 있다”고 말했다.