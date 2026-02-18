“진작 했어야..늦었지만 이제라도 다행”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사람이 나면 서울로 보내고, 말(馬)이 나면 보낸다는 제주도가 2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 말산업을 관광·문화·통상 까지 확장하는 ‘말 산업 생태계’ 구축에 나섰다.

38개 세부 말산업을 정했고, 89억원을 투입해 ‘말의 섬 제주’ 다운 면모를 세계적인 수준으로 갖춘다는 것이다.

우수 마필 도입을 통해 말 자체의 우수성을 제고하고 말 용도별 유통체계를 구축하는 것 외에, 승마 인구 확대를 통한 관광·레저 산업의 메카로서 인프라도 갖추게 된다.

제주 공공 관광 플랫폼 ‘탐나오’와 연계해 승마 체험과 숙박을 결합한 체류형 관광상품을 운영할 계획이다.

학생 승마 체험과 승마대회 개최도 확대해 생활 승마 저변을 넓힌다는 구상이다. 하와이 쿠알로아렌치는 하와이의 없던 말을 국제관광상품으로 격상시킨 대표적인 예이다. 전국 학생 로데오대회를 열어 붐업을 일으켰던 것이다. 제주도는 2026년 전국체전 승마대회 유치를 목표로 제주대 공공승마장 개보수에 10억원을 투입한다.

그간 제주에 숱한 축제가 있었지만, 정작 이 특별자치도의 상징이라 할수 있는 말 축제는 거의 없었다.

앞으로 제주마 축제와 레클리스(한국전쟁 영웅) 기념행사 등 문화 이벤트를 늘리고, 런케이션(배움+휴가 합성어) 프로그램도 개발할 방침이다.

제주는 석기시대부터 말 사육이 이어진 ‘말의 고장’이다. 고려·조선시대에는 국가 목장 역할을 했고, 제주마는 천연기념물로 지정돼 보호되고 있다.

한때 제주엔 2만마리의 말이 있었지만, 현재 급감해 ‘말이 많은 제주’라는 명성이 무색해졌다.

경주마를 많이 배출하는 명성은 유지하고 있지만, 말의 본고장 치고 이를 다채로운 콘텐츠와 접목해 세계적인 말의 메카로 일구는데 그간 등한시했던 게 사실이다.