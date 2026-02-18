‘500만원 이상’ 월세 지난달 185건 체결 전년 91건比 103% 급증…월세화 영향 다주택 처분 압박…월세 상승 지속 전망

[헤럴드경제=신혜원 기자] 전세난 심화, 월세 수요 증가로 인해 임대료 상승세가 지속되면서 지난달 서울 아파트 고액 월세 거래가 전년 대비 2배 넘게 증가한 것으로 나타났다. 서울 전역 토지거래허가구역 지정으로 인해 실거주 의무가 강화된 데다 대출 규제 영향으로 전세의 월세화가 가속화되며 아파트 월 임대료 또한 가파른 오름세를 보이는 모습이다. 이런 상황 속 오는 5월 양도소득세 중과 시행을 앞두고 다주택자 처분이 늘어나고 등록임대사업자 세제 개편이 현실화되면 월세 상승 압력은 더 커질 것이란 관측이다.

18일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 월 임대료가 500만원 이상인 서울 아파트 월세 거래는 총 185건으로 집계됐다. 91건이었던 전년 동월과 비교하면 103.3% 급증했다. 1월 실거래 신고기한이 이달 말까지인 것을 고려하면 고액 월세 거래는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

강남(54건)·서초(55건)·송파(14건) 등 강남3구와 용산구(36건)가 전체의 85.9%를 차지했다. 마포구(10건), 성동구(6건), 광진구(4건) 등 한강벨트 지역과 더불어 종로구(2건), 동대문·서대문구(각 1건) 등 자치구에서도 500만원 이상 월세 거래가 체결됐다.

서울 주요 지역의 고액 월세가 늘어난 건 지난해 6·27 대출규제로 전세 매물이 줄고 임대차 수요가 월세로 옮겨간 영향으로 풀이된다. 정부는 6·27 대출규제를 통해 전세대출 보증비율을 축소하고 소유권 이전 조건부 전세대출을 금지했다. 또한 같은 해 10·15 대책으로 서울 전역이 실거주 의무가 적용되는 토지거래허가구역으로 묶이면서 임대차 매물이 감소해 전월세 가격을 끌어올렸다는 분석이다.

실제 KB부동산 통계상 지난해 서울 아파트 월세 상승률은 8.51%로 관련 통계를 집계하기 시작한 2016년 이후 최고치를 기록하기도 했다.

특히 강남권 내 선호도가 높은 아파트는 단기간 내 월 임대료가 수백만원 오르는 사례도 적지 않다. 신축 대단지인 서초구 잠원동 ‘메이플자이’ 84㎡(이하 전용면적)는 보증금 5억원 기준 월세가 지난해 7월 360만원→8월 400만원→10월 480만원→12월 510만원→올해 1월 560만원 등의 추이를 보였다. 약 반년 새 200만원이 오른 것이다.

송파구 가락동 대장주 ‘헬리오시티’ 99㎡도 보증금 2억원에 체결한 신규계약 기준 월세가 지난해 8월 450만원에서 올해 1월 520만원으로 70만원 상승했다.

이 같은 월세 상승세는 당분간 지속될 것이란 전망이다. 이재명 대통령이 연일 다주택자를 겨냥한 처분 압박수위를 높이는 가운데 등록임대사업자 세제 개편까지 거론하며 임대 물량이 매도로 전환될 가능성이 높아졌기 때문이다. 이 대통령은 지난 8~9일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “임대용 주택을 건축했다면 몰라도, 임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사 모을 수 있다는 것도 이상하다”며 등록임대사업자에 대한 세제 혜택 축소 가능성을 시사하기도 했다.

윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 “임대차 매물로 나왔던 것들이 매매로 바뀌게 되면 공급 자체가 줄어들게 되는 것이기 때문에 월세 상승폭은 점진적으로 확대될 수밖에 없다”고 말했다.

전날 기준 서울 아파트 매물(부동산 빅데이터플랫폼 아실 집계)은 6만4231건으로 한 달 전(5만6732건) 대비 13.2% 늘어나는 등 다주택자 보유 매물이 출회되는 흐름이 감지되고 있다.

다만 이 대통령은 지난 16일 X에 글을 올려 “일각에서 다주택이 임대물건을 공급하는데 다주택 매도로 임대가 줄면 전월세가 오르니 다주택을 권장 보호하고 세제, 금융 등의 혜택까지 주어야 한다고 주장한다”며 “우선 다주택이 줄어들면 그만큼 무주택자, 즉 임대 수요가 줄어드니 이 주장은 무리하고, 주택임대는 주거문제의 국가적 중대성과 공공성을 고려해 가급적 공공에서 맡는 것이 바람직할 것”이라고 했다.