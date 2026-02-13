[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 동구가 관내로 이어지는 도시철도망 구축계획에 기대감이 부풀어 오르고 있다.

동구 지역을 경유하는 인천도시철도 3호선이 포함된 ‘제2차 인천광역시 도시철도망 구축계획’이 국토교통부로부터 승인·고시됐다.

구는 이번 승인·고시를 통해 도시철도망의 중장기 구축 방향을 확정하는 절차로 동구 관내 송림오거리(109)·현대제철(110) 일원이 도시철도 계획에 포함됐다는 점에서 동구 교통체계 개선의 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

특히 송림오거리 일대는 산업단지와 주거지역이 혼재된 지역으로 그동안 대중교통 접근성 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

도시철도망 계획 반영은 향후 타당성 검토 및 기본계획 수립 등 후속 절차 추진의 제도적 기반이 마련된 것을 의미한다.

이번 계획은 인천시가 추진 중인 ‘제물포 르네상스’ 사업과도 연계 효과가 기대된다.

제물포 르네상스는 원도심 활성화와 산업·주거·상업 기능 재편을 핵심으로 하는 도시재생 전략으로 교통 인프라 확충은 핵심 기반 요소다.

송림오거리 일원의 도시철도 계획 반영은 ▷원도심 접근성 개선 ▷산업단지 경쟁력 강화 ▷주거환경 개선 등 복합적 파급 효과를 가져올 것으로 전망된다.

김찬진 동구청장은 “국토부의 인천시 도시철도망 구축계획 승인으로 인해 동구가 다시 사통팔달 교통중심지가 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.