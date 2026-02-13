[헤럴드경제=박병국 기자]장인홍(사진 왼쪽) 서울 구로구청장이 설 명절을 앞두고 관내 전통시장과 골목형상점가를 차례로 방문해 상권 운영 상황을 살피고 상인들의 목소리를 들었다.

이번 현장 방문은 1월 30일과 2월 2일, 2월 12일 등 세 차례에 걸쳐 진행됐다. 남구로시장·구로시장·가리봉시장 등 전통시장과 골목형상점가 16곳을 대상으로 했다.

상인들은 명절 대목에 대한 기대와 함께 경기 침체로 인한 매출 부담, 고객 유입 확대 방안, 시설 환경 개선 필요성 등에 대한 의견을 전했다.

구는 현장에서 수렴한 의견을 전통시장과 골목상권 운영에 참고하고, 향후 관련 지원 정책 수립 과정에도 반영할 계획이다.

구로구 관계자는 “설 명절을 앞두고 현장에서 상인들의 목소리를 직접 듣고자 했다”라며 “전통시장과 골목상권은 지역 경제의 중요한 기반인 만큼 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 구로구는 설 명절을 맞아 전통시장과 골목상권 활성화를 위한 다양한 행사를 지원했다. 오류버들시장, 그라운드고척, 개봉중앙, 온수골 골목형상점가에서는 18일까지 할인 행사와 경품 이벤트가 진행 중이다. 가리봉시장과 고척골목시장에서는 15일까지 고객 참여형 행사가 이어진다.