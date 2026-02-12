대신증권, 자사주 1500만주 소각 결정 첫 비과세 배당도 4000억원 한도로 실시

[헤럴드경제=홍태화 기자] 대신증권이 첫 비과세 배당을 실시하고 자사주 약 1500만주를 소각하겠다고 밝혔다. 적극적인 주주환원 정책의 하나로 풀이된다.

대신증권은 ‘2026년 기업가치 제고 계획 및 이행 현황’ 공시를 통해 주주환원 정책의 하나로 자기주식 1535만주 소각과 함께 첫 비과세 배당을 실시한다고 12일 밝혔다.

보통주는 기보유 1232만여주 중 932만주를, 제1, 2우선주는 603만주 전량을 소각한다. 이는 여섯 분기에 걸쳐 매 분기 말 단계적으로 소각할 계획이다.

잔여 자사주 300만주는 인적자본 투자에 활용한다. 150만주는 오는 2029년까지 임직원 성과급 재원으로 활용하고, 나머지 150만 주는 2030년까지 우리사주조합(ESOP)에 배정할 예정이다.

첫 번째 비과세 배당도 추진한다. 대신증권은 올해부터 약 4년간 최대 4000억원 한도에서 비과세 배당을 실시할 예정이라고 밝혔다.

대신증권은 27년 연속 현금배당을 실시하는 등 주주 친화적인 배당정책을 펼쳐오고 있는 기업이다. 지난 2020년부터는 업계 처음으로 배당 지침을 제공해 왔고, 배당소득 생활자를 위해 최소 배당금을 제시하기도 했다.

또 오는 2028년부터 2030년까지는 이익 확대 기간으로 설정해 연결 기준 자기자본이익률(ROE) 10%를 달성하겠다는 목표를 내걸었다. 자본 확대를 통해 이익을 늘려나가고, 동시에 주주환원을 강화하는 선순환 구조로 만들어 나가겠다는 계획이다.

정민욱 대신증권 경영기획부문장은 “기존의 우수한 배당정책에 자사주 소각까지 더해지면서 보다 강화된 주주환원 정책을 펼칠 기반이 마련됐다”며 “자본 확대를 통한 이익 확대가 주주환원으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 중장기 기업가치를 제고해 나가겠다”고 강조했다.