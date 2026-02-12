[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 양자바이오산업 고도화와 확산을 추진한다.

이는 양자센싱 기술을 활용한 액체생검 기반 암 진단 실증과 기업 맞춤형 컨설팅을 통해 지역 산업의 양자전환(QX)을 지원하는 사업이다.

1차 연도에는 실증 착수 및 기반 구축을 중심으로 실증용 장비 1차 제작, 임상시료 확보, 테스트베드 구축, 핵심 부품 설계 및 제작, 양자전환 컨설팅 수행 등 주요 과제를 달성했다.

특히 양자센싱 기반 고감도 검출 기술의 성능을 검증하고 진단 장비의 국산화 및 상용화 가능성을 확인함으로써 향후 산업화로 이어질 수 있는 기반을 마련했다.

이번 2차 연도에는 실증 성과를 바탕으로 ▷장비 현장 설치 및 성능 검증 ▷제품 고도화 및 공인시험 ▷기업 대상 양자전환 컨설팅 확대 ▷성과 홍보 및 산학연 네트워크 강화 등을 중점 추진할 계획이다.

시는 이번 국비 사업에 인천의 바이오기업과 소부장 기업이 참여하고 있는만큼, 양자기술의 산업 적용 확대와 지역 산업의 기술 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.

시는 지난해 양자기술 전담팀 신설과 양자산업 육성 조례 제정을 통해 제도적 기반을 정비했다.

올해는 예산 확보를 바탕으로 ▷양자창업초기기업(startup) 발굴 ▷지역특화산업의 양자전환 지원 ▷양자컴퓨팅 활용 지원 사업 등 다양한 사업을 추진할 예정이다.

시는 사업 성과를 토대로 바이오·첨단산업과 양자기술을 연계한 융합 생태계를 조성해 양자 협력단지(cluster)의 기반을 마련할 계획이다.

김진환 시 AI혁신과장은 “본 사업은 양자기술을 바이오산업에 적용하는 대표적인 양자전환(QX) 사례로, 인천의 바이오·소부장 기업이 함께 참여했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로 양자기술 산업화를 꽃피울 수 있는 좋은 환경과 생태계를 만들어 나가도록 노력하겠다”고 밝혔다.