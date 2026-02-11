[헤럴드경제=배문숙 기자] 농림축산식품부는 송미령 장관이 11일 서울 망원시장을 찾아 설 성수품 등 농축산물 수급 동향을 점검했다고 밝혔다.

농식품부는 설 명절을 맞아 소비자의 장바구니 물가 부담을 완화하기 위해 농협과 자조금단체 등 생산자단체와 함께 역대 최대 규모인 1068억원 규모의 할인 지원을 한다.

농식품부는 이 중 566억원의 예산을 투입해 지난달 29일부터 오는 16일까지 대형마트와 중소형마트, 친환경매장, 로컬푸드 직매장, 온라인몰, 전통시장 등에서 설 성수품과 대체 소비 품목을 대상으로 최대 40% 할인을 지원한다.

할인 품목은 쌀, 배추, 무, 배, 감귤, 포도, 시금치, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 계란, 밤, 대추 등이다.

특히 전통시장에서는 오는 14일까지 전국 200개 시장에서 국산 농축산물을 구매한 소비자에게 구매 금액의 최대 30%(1인당 2만원 한도)를 온누리상품권으로 환급해주는 행사를 별도로 진행한다. 올해는 해양수산부의 ‘대한민국 수산대전’과 행사 기간을 동일하게 맞췄으며 모바일 대기 시스템을 시범 도입했다.

송 장관은 “가축전염병 발생 등으로 일부 성수품 가격이 높은 수준이지만 정부와 생산자단체가 함께 다양한 할인 행사로 소비자 부담을 조금이나마 덜어드리도록 노력하겠다”고 말했다.