재차 사과 속 지선승리 위해 총단결 강조 통합 동력 삼아 혁신당과 선거공조 관측 金총리 당권 도전 가능성…역학구도 변수

6월 지방선거까지 조국혁신당과 합당 논의를 중단하겠다고 선언한 정청래 더불어민주당 대표가 ‘리더십 시험대’에 오르게 됐다. 오는 8월 예정된 전당대회에서 친명(친이재명)계가 정 대표에 대한 견제를 강화할 것으로 예상되는 가운데 정 대표는 당분간 당내 혼란 수습과 선거 체제 구축 등에 주력할 것으로 관측된다.

정 대표는 11일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “더 이상 합당 논란으로 우리의 힘을 소비할 수 없다”며 “전당원 투표를 시행하지 못한 점에 대해 당의 주인인 당원들께 정말 죄송하다고 다시 한 번 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “(이번 내홍을) 전화위복의 기회로 삼아 지방선거 승리에 올인하겠다”면서 “우리 안에 작은 차이를 넘어 이제 오직 지방선거 승리를 위해, 우리의 큰 같음을 바탕으로 총단결하겠다”고 강조했다.

또 “오는 4월 20일까지 모든 공천을 마무리하겠다는 민주당 공천 시간표는 한 치의 오차 없이 진행됐고, 앞으로도 그럴 것”이라고 덧붙였다.

정 대표는 전날 저녁 비공개 최고위회의를 연 뒤 “민주당 긴급 최고위와 함께 지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 결정했다”면서 “그동안 통합 과정에서 있었던 모든 일들은 저의 부족함 때문이며 국민 여러분과 민주당 당원들, 혁신당 당원들께 사과드린다”고 밝힌 바 있다.

정 대표의 잇단 사과와 통합 논의 중단 선언으로 지난 19일 동안 이어졌던 당내 내홍은 일단 정리되는 수순이라는 평가가 나온다. 다만 당 안팎으로 논란이 확산되면서 여권 내 균열이 확인된 만큼 정 대표는 당권파와 비당권파로 쪼개진 최고위를 이끌고 지방선거 대응에 나서야 하는 과제를 안게 됐다.

당장 선거 준비가 본격화될 경우 경선 룰이나 전략공천 문제 등을 놓고 최고위 내에서 충돌이 재현될 수 있다는 우려가 제기된다. 여기에 정 대표는 혁신당 등과의 선거연대 문제도 풀어야 하는 상황이다. 일부 경합지역에서 혁신당 후보를 포함한 다자구도가 펼쳐질 경우 여당 후보에 불리하게 작용할 수 있다.

반면 정 대표가 통합추진준비위원회를 구성하고 지방선거 후 준비위를 중심으로 통합을 추진하겠다고 밝히면서, 이번 통합 이슈를 혁신당과 선거 공조의 동력으로 활용할 수 있다는 관측도 나온다. 이를 통해 지방선거에서 여당이 크게 승리하고, 민주당의 8월 전당대회가 통합 전당대회로 치러지게 될 경우 이런 흐름이 정 대표에게 유리하게 작용할 수 있다는 분석이다.

이 경우 김민석 국무총리의 당권 도전 여부가 당내 역학구도에 있어서 최대 변수가 될 것으로 보인다. 박지원 민주당 의원은 YTN에 출연해 “(김 총리가) 정치적 로망이 있다. 당 대표에 도전할 것 같다고 저도 느낀다”면서도 “다만 지금 김 총리가 당권에 도전하겠다는 뜻을 표출하는 건 본인을 위해서도 안 좋은 일”이라고 말했다.

친명계 의원들의 향후 움직임도 주목된다. 정치권에 따르면 이건태 민주당 의원이 주도하는 ‘이재명 대통령 사건 공소취소·국정조사 추진을 위한 의원모임’에 이날 오전까지 총 86명의 국회의원이 모였다. <본지 2월 5일 보도 참조>

모임에는 합당 논의 과정에서 정 대표와 대립각을 세웠던 이언주·황명선·강득구 최고위원을 비롯해 박홍근·서영교·전현희·한준호 의원 등 지방선거에 나서는 후보군과 박성준·노종면·윤종군 의원 등 박찬대 원내지도부 시절 인사들이 대거 참여하는 것으로 확인됐다. 이들은 오는 12일 기자회견을 열고 모임 취지를 밝힌 뒤, 23일 출범식을 열 계획이다. 양대근·주소현 기자