금융당국 1월 가계대출 동향 발표 금융권 1.4조원 늘며 1개월만에 증가 전환 은행권 1조원 감소·2금융권 2.4조 증가 상호금융 특판 금리 집단대출 확대 영향 커 당국 “2월 이사철 가계대출 확대 모니터링”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 지난달 금융권 가계대출이 전월 대비 1조4000억원 증가하며 한 달 만에 다시 증가세로 돌아섰다. 은행권의 가계대출 관리 강화로 생긴 수요 공백을 파고들어 상호금융권이 연 3%대 주택담보대출 특판을 앞세워 새해 공격적인 영업에 나선 영향이 컸던 것으로 분석된다. 은행권은 이례적으로 새해 첫 달 가계대출이 순감했다. 특히 새마을금고가 범정부적인 가계부채 관리 기조에도 역행하자 주무 부처인 행정안전부도 관리를 강화하겠다고 밝혔다.

은행 조이자 상호금융 급증…집단대출 영향

금융위원회·금융감독원이 11일 공개한 ‘가계대출 동향(잠정)’에 따르면, 올해 1월 전 금융권 가계대출은 총 1조4000억원 증가하며 전월(1조2000억원 감소) 대비 증가세로 전환했다. 은행(-1조원) 가계대출은 지난달(-2조원)에 이어 연속으로 줄었지만 은행 가계대출 억제에 따른 ‘풍선효과’로 2금융권은 2조4000억원이나 증가했다. 연초 금융회사들의 영업 재개와 함께 농협·새마을금고 등 상호금융을 중심으로 집단대출이 늘어난 점이 주요 배경으로 지목된다.

실제 서민금융 대출을 제외한 은행권의 가계 대출 감소세는 뚜렷하다. 은행 자체 주담대는 감소폭은 1조4000억원에서 1조7000억원으로 커졌다. 신용대출을 포함한 기타대출 감소폭은 1조5000억원에서 4000억원으로 줄었다. 포용금융 일환으로 서민 금융을 늘리면서 정책성 대출은 9000억원에서 1조1000억원으로 증가폭이 소폭 확대됐다.

반면, 2금융권 가계대출은 2조4000억원 증가해 전월(8000억원)보다 증가 폭이 커졌다. 특히 상호금융권은 2조원에서 2조3000억원으로 증가폭이 커졌다. 저축은행도 5000억원 감소에서 3000억원 증가로 증가세로 전환됐다. 여전사는 8000억원에서 200억원으로 감소 폭을 줄였다. 보험만 200억원에서 2000억원으로 감소 폭을 유일하게 키웠다.

대출 종류별로 보면 주담대는 한 달 사이 3조원 불었으며 전월(2조3000억원)보다도 증가 폭이 커졌다. 은행권의 경우, 감소폭이 5000억원에서 6000억원으로 소폭 확대된 반면, 2금융권은 2조8000억원에서 3조6000억원으로 증가폭이 커지며 전체 상승을 견인했다. 기타대출은 1조7000억원 감소했으며 신용대출 수요가 커지면서 전월(3조6000억원 감소)보다 감소폭이 줄었다.

새마을금고 대출영업 제동…행안부 “엄중 인식”

이렇게 은행권 대출이 순감했음에도 전체 가계대출이 증가한 배경에는 상호금융권의 집단대출 확대 영향이 큰 것으로 분석된다. 지난해 말 주요 은행이 4% 중반대 입주잔금 대출을 취급한 것과 달리, 새마을금고를 비롯한 상호금융 조합들은 3% 후반~4% 초반대 특판 금리를 제시하며 대출 잔액이 급증했다. 금융위원회에 따르면 새마을금고 가계대출 잔액은 지난해에만 총 5조3000억원 증가해 당초 금융당국이 제시한 목표치의 4배를 웃돌았다.

이와 관련, 전날 새마을금고는 오는 19일부터 대출모집인을 통한 대출 취급을 중단겠다고 알렸다. 연말이 아닌 연초에 이뤄진 자율 조치를 두고 새마을금고가 금융당국으로부터 경고를 받은 것이라는 해석이 나온다. 행정안전부에 새마을금고 가계대출 영업에 대한 관리·감독 필요성을 재차 전달한 상태다. 아울러 지난달 출범한 행안부·금융당국 합동 ‘새마을금고 특별관리 TF’에서는 실효적인 패널티 방안을 공식 안건으로 논의하기로 했다.

금융당국은 금융회사들의 본격적인 영업 재개와 신학기 이사 수요가 겹치는 2월에는 가계대출이 더 늘 수 있어 모니터링을 강화하겠다는 방침이다. 또 행정안전부는 “작년부터 주담대를 중심으로 새마을금고 가계대출 증가세가 지속되는 상황에 대해 엄중하게 인식하고 있다”면서 “향후 범정부적인 가계부채 관리 강화 기조에 맞춰 새마을금고의 가계대출에 대한 관리를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.