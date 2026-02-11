[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 청년들의 경제적 역량 강화를 위해 ‘청년 실전경제교육’을 추진한다고 11일 밝혔다.

‘청년 실전경제교육’은 금융감독원, 서민금융진흥원, 예금보험공사, 한국부동산원 등 공공기관과의 업무협약을 통해 각 기관의 전문 인력과 인프라를 활용하는 청년 맞춤형 경제교육 프로그램이다. 구는 올해 상반기 동안 총 2회에 걸쳐 청년 대상 금융·경제 교육을 운영할 예정이다.

먼저 오는 24일에는 ‘2026 청년 투자 포트폴리오’를 주제로 금융감독원 소속 전문가가 강의를 진행한다. 경제 흐름 읽기, 투자 접근법과 리스크 관리 등을 중심으로 변화하는 금융 환경 속에서 청년의 투자 판단을 돕는다.

3월 25일에는 ‘청년 금융생활 첫걸음’을 주제로 강의를 진행한다. 서민금융진흥원 소속 전문가가 투자 시작 전 알아야 할 금융 기초, 투자의 방법 및 유의사항 등을 알기 쉽게 전달해, 청년들에게 건강한 금융 습관을 형성할 수 있도록 지원할 예정이다.

모집 대상은 영등포구에 거주하거나 영등포구를 생활권으로 하는 만 19세~39세 청년으로, 회차별 총 100명을 선발한다. 교육신청은 회차별로 진행되며 1회차는 19일까지, 2회차는 3월 11일부터 20일까지 신청할 수 있다. 신청방법은 영등포구청 홈페이지 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 게시된 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

최호권 구청장은 “이번 교육이 청년들의 금융 역량을 강화하고, 주체적인 금융생활을 시작하는 출발점이 되길 기대한다.”라며 “앞으로도 청년들의 안정적인 경제 자립을 뒷받침할 수 있는 프로그램을 확대해 나가겠다”라고 전했다.