[헤럴드경제=함영훈 기자] 바틱에어 말레이시아가 오는 13일까지 전 노선 항공권을 최대 35% 할인하는 프로모션을 진행한다. 여행 가능 기간은 2026년 11월 30일까지로 추석 연휴나 가을 휴가를 미리 계획할 수 있다.

이번 프로모션은 인천–쿠알라룸푸르, 인천–코타키나발루 노선을 포함한 바틱에어 말레이시아 전 노선에 적용된다.

운임에 따라 이코노미 밸류(Economy Value)는 최대 20%, 비즈니스 플렉시(Business Flexi)는 최대 30%, 이코노미 플렉시(Economy Flexi)는 최대 35%의 할인 혜택이 제공된다.

이번 프로모션은 전 노선을 대상으로 특가 항공권을 선보이며, 발리, 페낭, 랑카위, 쿠칭을 비롯해 뭄바이, 타슈켄트, 뉴델리, 퍼스, 두바이, 방콕 등 다양한 인기 목적지가 포함돼 있어 연휴 여행을 미리 계획하기 좋다.

찬드란 라마 무티(Chandran Rama Muthy) 바틱에어 최고경영자(CEO)는 “명절은 가족과 함께하는 소중한 시간”이라며 “이번 프로모션을 통해 더 많은 여행객들이 비용 부담 없이 가족과 함께 여행을 계획할 수 있기를 바란다”고 말했다. 이어 그는 “여행 가능 기간이 길어 명절 이후에도 말레이시아 여행을 계획하기 좋다”며 “‘2026 말레이시아 방문의 해’와 맞물려 다양한 지역과 문화를 경험할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 특가 항공권은 바틱에어 말레이시아 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.

바틱에어 말레이시아는 이코노미 클래스 기준 32인치 좌석 간격을 제공해 장시간 비행에도 편안한 탑승 환경을 갖추고 있으며, 필요에 따라 최대 40kg까지 위탁 수하물 추가 구매가 가능하다. 또한 엑스트라 레그룸 좌석을 선택하면 보다 넓은 좌석 공간에서 한층 쾌적한 여행을 즐길 수 있다고 항공사측은 소개했다.

코타키나발루 노선은 바틱에어 말레이시아 노선 중 유일하게 비즈니스 클래스를 운영하고 있으며, 해당 노선에 한해 수하물 미포함 운임을 선택한 승객에게도 15kg의 위탁 수하물을 무료로 제공하는 프로모션을 진행 중이다.