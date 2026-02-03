[헤럴드경제=배문숙 기자]한국에너지공단은 설 명절을 앞두고 3일 울산 중구 학성동 행정복지센터를 방문해 에너지바우처 등유·액화석유가스(LPG) 확대 지원금 선불카드 배부 상황을 점검했다고 밝혔다.

‘에너지바우처 등유·LPG 확대 지원 사업’은 도시가스, 전기 등과 달리 공급사의 복지할인 제도의 혜택을 받지 못하는 등유, LPG 사용 가구의 에너지비용 부담을 완화하기 위해 등유 및 LPG를 주 난방 에너지원으로 사용하는 에너지바우처 수급 가구를 대상으로 14만 7000원을 추가 지원하는 제도이다.

이날 방문은 지난달 22일 시행된 등유·LPG 확대 지원 사업의 원활한 추진을 위해 일선에서 사업을 수행하는 행정복지센터 담당자들의 의견을 청취하고, 수급 가구가 실제 에너지이용권(에너지바우처, 등유·LPG 확대 지원 등) 사용 시 겪는 어려움을 파악하기 위해 마련됐다.

최재관 공단 이사장은 학성동 행정복지센터에서 등유·LPG 확대 지원사업 선불카드 배부 현황을 확인하고, 에너지이용권 사업 운영 전반에 대한 애로사항 등을 청취했다. 또 선불카드 미수령 가구를 찾아 카드를 직접 전달하고 사용법과 유의사항을 안내하고 해당 가구가 겨울철 난방 이용에 불편함이 없도록 난방 환경도 점검했다.

최 이사장은 “설 연휴가 다가오는 만큼 자칫 소외되기 쉬운 이웃들에 대한 온정과 관심이 필요하다”면서 “고령, 거동불편 등으로 에너지이용권 신청과 사용에서 소외되는 이웃이 없도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 강조했다.