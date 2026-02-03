광화문 한글 현판…이방인들의 시각 칠레인 관광객 A씨 “한국 문화재인만큼 고유의 언어 어울려” 중국인 관광객 B씨 “한자 시대에 지어진 원래 모습 유지해야” 스위스인 관광객 C씨 “한자로 만들어진 이유 설명해 줄 필요 있어”

“광화문 앞에서 사진은 꼭 찍잖아요. 그런데 한자로만 쓰여 있으니까, 한국에 온 건지 중국에 온 건지 헷갈릴 수도 있겠다는 생각이 들어요.” (경복궁 관람객 정재훈(62) 씨)

지난달 30일 오전 서울 종로구 세종로 광화문 앞에서 사진을 찍던 정재훈 씨는 “우리 글씨가 있는데 왜 굳이 안 쓰는지 이해가 안 된다”며 “광화문은 대한민국의 얼굴인데 한글 (현판이) 보이지 않는 게 아쉽다”고 말했다.

외국인 관광객들도 붙잡고 광화문 현판에 관한 의견을 물었다. 칠레에서 왔다는 한 관광객은 “이곳은 한국의 문화재이니 한국 고유의 언어를 쓰는 게 자연스럽다”며 “한글에 대한 자부심을 보여주는 방식으로 바꾸는 것도 의미 있다고 본다”고 말했다.

반면 중국인 관광객은 “경복궁이 처음 지어지던 때는 한자를 쓰던 시대로 알고 있다. 문화재는 그 시대의 모습을 보존하는 게 맞다”며 “역사를 모를 때는 한국 궁들에는 왜 한글이 없을까 궁금했지만 역사를 이해하면 굳이 바꿀 필요가 없다고 생각한다”고 했다.

스위스에서 왔다는 스탄(32) 씨는 “왜 한자로 쓰였는지 설명이 현장에 따로 없어 의문이 들었다”며 “현판을 바꾸거나 추가하기보다는 한글 안내판이나 배경 설명을 덧붙이는 방식이 더 나을 것 같다”고 말했다. 일본인 나나코(28) 씨는 “한자로 쓰여 있어도 한국 사람들 모두 ‘광화문’은 읽을 수 있지 않느냐”고 반문했다.

▶한글 하나 더 달자…‘현판 논쟁’ 재점화=경복궁의 정문인 광화문이 다시 한글 현판 논쟁에 휩싸였다. 지난달 20일 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관은 광화문에 한글 현판을 추가 설치하는 방안을 보고했다. 이는 대통령 업무보고에서 처음 다뤄진 사안이다. 허민 국가유산청장 역시 “훈민정음체 현판 설치 필요성에 공감한다”고 했다.

정부가 검토하는 안은 현재의 한자 현판은 유지하되, 한 층 아래(2층 누각) 처마에 한글로 쓴 현판을 추가하는 방식이다. ‘K-컬처의 핵심 유산인 한글의 상징성을 부각하자’는 취지지만 문화재 원형 보존 원칙과의 충돌 여부를 두고 논쟁은 이어지고 있다.

▶“원형 보존이 우선” vs “상징성도 중요”=헤럴드경제가 견해를 물은 역사학자들은 원형을 그대로 두는 원칙을 지켜야 한다고 말했다.

안병욱 가톨릭대학교 국사학과 교수는 “광화문을 복원했다면 원형에 충실한 것이 1차 원칙”이라며 “당시 이름 있는 문신·유학자가 아닌 무신이었던 임태영 훈련대장이 글씨를 쓴 것 자체가 그 시대 문화의 특징”이라고 말했다. 그는 “광화문 현판을 바꿔야만 한글을 선양하는 것은 아니다”라고 선을 그었다.

김광기 경북대 역사교육과 교수 역시 “대표적인 상징물에는 하나의 기준이 있어야 한다”며 “한자 현판 아래에 한글을 함께 적는 방식은 전례도 없고 시각적으로도 어색하다”고 지적했다. 김 교수는 “원본을 그대로 두는 게 가장 무난한 선택”이라고 말했다.

한글 단체들은 환영이다. 한글학회 관계자는 “광화문은 외국인 관광객들이 가장 많이 모여드는 공간이자 서울을 대표하는 장소다. 대한민국의 얼굴에 한글이 보이지 않는다는 점에서 오래전부터 문제 제기가 있어 왔다”며 “한글 현판 추가 설치는 20여년간 이어진 문화계 요구가 대통령 업무보고까지 올라간 첫 사례라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

문화기획자 류재현 감독은 “광화문에 한글 현판이 걸린 모습은 외국인 관광객들에게도 강한 인상을 줄 수 있다”면서도 “한자와 한글을 나란히 거는 방식보다는 현판은 그대로 두고 역사적 설명을 별도로 제공하는 쪽이 더 설득력 있다”고 덧붙였다.

정주원 기자