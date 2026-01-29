[헤럴드경제=정주원 기자] 경찰이 장경태 더불어민주당 의원을 보복협박 혐의로 고발한 이종배 국민의힘 서울시의원을 29일 불러 고발인 조사를 진행했다.

장 의원은 자신을 준강제추행 혐의로 고소한 여성 비서관 A씨의 전 남자친구 이모씨에게 인사상 불이익을 주려 했다는 의혹을 받는다.

이 시의원은 이날 동대문경찰서 앞에서 “장 의원은 피해자의 고소 이후 피해자의 전 남자친구에 대해 감찰을 요구했다”며 “이는 피해자 측으로 하여금 인사상 불이익이나 불이익 조치를 연상케 하는 명백한 압박이자 협박”이라고 주장했다.

이어 이 시의원은 “더 이상의 2차 가해 없이 피해자들이 명예를 회복할 수 있도록 수사기관은 철저한 수사를 통해 피고발인을 엄벌에 처해 주길 바란다”고 했다.

앞서 A씨는 지난해 11월 25일 장 의원을 준강제추행 혐의로 경찰에 고소했다. 이에 장 의원은 성추행 혐의를 전면 부인하며 피해를 주장한 여성 비서관을 무고 혐의로 맞고소했다.

장 의원에 대한 혐의를 수사 중인 서울경찰청은 지난 10일 장 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다.