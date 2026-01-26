방문한 카페서 공지문 가리킨 점원 태도 비판 누리꾼 “관광객들 얼마나 무례했으면” 뜻밖 반응

서울 종로구의 한 카페에 붙은 외국인 대상 공지문이 해외 온라인 커뮤니티를 뜨겁게 달구고 있다. 공지문을 접한 외국인 관광객이 불쾌감을 드러냈지만, 누리꾼들 사이에서는 되레 카페 측의 고충에 공감하는 반응이 잇따르고 있다.

서울 여행 중이라고 밝힌 외국인 관광객 A씨는 지난 25일 미국의 유명 커뮤니티사이트 레딧(Reddit)에 “서울 종로구의 한 카페에서 이런 공지문을 봤다”며 관련 사진을 공유했다.

사진에는 종로에 위치한 대형 카페 프랜차이즈의 모습과 외국인을 상대로 한 내부 공지문이 담겼다. 카페 측은 공지문에 다소 서툰 영어로 ‘한국은 영어를 사용하는 나라가 아니니, 한국어를 모르면 번역기를 사용해 달라. 여행을 왔으면 제발 매너를 지켜달라’고 당부했다.

A씨는 “카페 직원이 우리에게 무례하게 이 공지문을 가리켰다”며 “문구 자체보다 메시지를 전달하는 태도와 전반적인 분위기가 불쾌했다”고 비판했다. 이어 “직원들이 관광객들에게 지친 것처럼 보였다”며 “다시 이 카페를 방문할지는 모르겠다”고 덧붙였다.

그러나 해당 글이 확산되자 해외 누리꾼들은 카페 측을 두둔하는 댓글을 쏟아냈다. 일부는 “현지 언어를 모르면 번역기를 쓰는 건 기본 예의다”, “기본적인 한국어를 배우면 될 일이지, 그들이 뭐가 문제죠?”, “너무 특권 의식을 갖지 말라”, “영어가 모국어가 아닌 나라에 가서 영어가 당연히 통할 거라고 기대하면 안 된다”,“얼마나 많은 관광객이 무례했으면 저런 공지까지 붙였겠느냐”고 목소리를 높였다.

자신을 프랑스인이라고 밝힌 한 누리꾼은 “프랑스 관광객들이 카페 점원에게 서툰 영어로 말했고, 점원이 잘 이해하지 못하자 프랑스어로 욕설을 섞어가며 ‘이 나라 사람들은 영어를 못 알아듣는다’고 말했다. 정말 역겨운 행동이었다”며 자신의 목격담을 전하기도 했다. 그는 “여긴 한국이다. 최소한 기본적인 한국어를 배우든지, 아니면 집으로 가라”며 “그런 무례한 외국인들 때문에 한국인들이 한국에서 한국어를 쓰면서도 사과하게 된다”고 지적해 공감을 얻었다.

다만 일부에서는 “공지문 영어 표현이 다소 거칠어 무례하게 느껴질 수 있다”, “글쓴이도 내용이 아니라 점원 태도를 지적한 것”이라는 등 카페 측 서비스에 아쉬움을 드러내기도 했다.