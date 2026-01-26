[헤럴드경제=김보영 기자] 일본의 한 언론이 한국의 혹한 상황을 소개하며 한강에서 꽁꽁 언 라면을 먹는 모습을 공개해 온라인상에서 화제가 되고 있다.

일본 TBS 뉴스 프로그램 N스타는 지난 22일 일본 열도를 뒤덮은 최장기 한파를 보도하면서 한국 상황도 함께 전했다. 보도에는 나카미치 히데요시 기자가 직접 서울에서 혹한을 체험하는 모습이 담겼다.

이날 나카미치 기자는 롱패딩 차림으로 한강공원을 찾아 인근 편의점에서 ‘한강 라면’을 끓였다. 그는 “한국이 얼마나 추운지 직접 검증하기 위해 라면이 어는 데 얼마나 걸리는지 실험해보겠다”며 실험을 시작했다.

약 2시간이 지난 뒤 라면은 젓가락으로 면발을 들어 올린 상태 그대로 꽁꽁 얼었다. 그릇 속 국물과 면발, 젓가락이 함께 굳어 마치 면발이 허공에 떠 있는 듯한 모습이 연출됐다. 기자는 “시간이 멈춘 것처럼 젓가락이 공중에 떠 있는 것처럼 보인다”고 설명했다.

이어 기자는 맨손으로 얼어붙은 라면을 뜯어 먹으며 “꽁꽁 얼었다. 씹어도 가루 맛밖에 나지 않는다”고 전했다. 이날 서울의 최저 기온은 영하 13도로, 올겨울 가장 추웠다.

해당 영상은 일본은 물론 국내 사회관계망서비스(SNS)로 빠르게 확산되며 큰 관심을 끌었다. 누리꾼들은 “한강 라면이 아니라 한파 라면이다”, “스태프는 젓가락을 2시간 동안 들고 있었던 거냐”, “영상 보고 한참 웃었다”, “저걸 또 먹는 걸 보니 직업 정신 대단하다” 등의 반응을 보였다.