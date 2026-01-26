메가존클라우드와 전략적 협업 관계 구축 GPU·NPU 구입 용도 수출입 금융 지원 직·간접적인 지분 투자도 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 생산적 금융 지원을 위해 국내 AI·클라우드 기술 선도 기업인 메가존클라우드와 전략적 협업에 나선다. AI 데이터센터 구축에 필요한 수출입 금융을 지원하는 한편, 메가존클라우드에 직·간접 지분 투자도 추진할 계획이다.

하나은행은 AI·클라우드 선도 기업인 메가존클라우드와 생산적 금융을 지원하기 위한 업무협약(MOU)을 이 같은 내용을 골자로 지난 23일 체결했다.

메가존클라우드는 글로벌 클라우드 시장 점유율 1위인 아마존웹서비스(AWS)의 국내 최초 파트너사이자 엔비디아의 국내 총판을 맡고 있는 기업이다.

이번 협약을 통해 양사는 AI·클라우드·데이터사이언스 등 디지털 신기술을 금융과 접목한 융복합 비즈니스 모델을 공동 발굴하겠다는 구상이다.

하나은행은 메가존클라우드를 대상으로 AI 데이터센터 구축에 필요한 그래픽처리장치(GPU)와 신경망처리장치(NPU) 구입 용도의 수출입 금융을 지원하고, 직·간접적인 지분 투자도 추진하기로 했다.

이는 정부가 추진 중인 ‘글로벌 AI 3강’ 비전 달성을 뒷받침하는 동시에 그래픽처리장치(GPU)와 신경망처리장치(NPU) 수급에 어려움을 겪고 있는 국내 빅테크와 반도체 기업들의 성장 기반을 넓히는 효과도 기대된다.

이호성 하나은행장은 “국내 AI·클라우드 선도 기업과의 협업을 통해 디지털 신기술과 금융이 결합된 혁신적 금융서비스를 선도해 나갈 것”이라며 “국가 AI 경쟁력 제고를 위한 생산적 금융 지원 확대로 ‘글로벌 AI 3강 도약’ 가속화에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 ‘하나 모두 성장 프로젝트’에 따라 2030년까지 생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원 등 총 100조원 규모의 금융 지원 추진에도 속도를 낼 방침이다.