인천 시민사회 131개 단체, 27일 공식 기자회견 예고 지역 정치계도 반발

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]김경협 재외동포청장의 사퇴를 촉구하는 여론이 확산되고 있다.

재외동포청 송도 청사의 서울(광화문) 이전 사태는 이제 단순한 행정 논란을 넘어섰다.

인천지역 정치계에 이어 시민사회까지 집단으로 반발하고 나서면서 김경협 청장의 사퇴로 불거지는 양상으로 치닫고 있기 때문이다.

인천사랑 범시민 네트워크는 오는 27일 기자회견을 열고 김경협 청장의 사퇴를 공식 촉구할 예정이라고 25일 밝혔다.

이날 ‘재외동포청 서울 이전 규탄 및 김경협 청장 사퇴 촉구’ 기자회견에는 인천지역 131개 시민·사회단체가 참여할 예정이어서 재외동포청 송도 청사의 서울(광화문) 이전 사태에 대한 지역사회의 반발 수위가 상당한 심각 수준에 이르고 있다.

시민단체들은 김 청장이 재외동포청 송도 청사 운영과 관련해 서울 이전 가능성을 언급한 발언과 그 이후의 대응 과정이 지역사회를 혼란에 빠뜨렸다고 보고 있다.

특히 어렵게 인천 송도에 유치된 재외동포청의 위상과 역할을 스스로 훼손했다는 점에서 김 청장으로서의 책임과 자질을 문제 삼고 있다.

인천사랑 범시민 네트워크는 “재외동포청은 인천시민의 오랜 노력 끝에 유치된 국가기관임에도 김 청장의 경솔한 발언과 불명확한 입장 표명으로 지역 신뢰가 심각하게 훼손됐다”며 “더 이상 청장직을 수행할 명분을 찾기 어렵다”고 밝혔다.

이에 따라 “외교부에 ‘재외동포청 서울 이전’ 논란을 일으킨 김 청장과 관계자들에 대한 특정감사 실시와 작금의 논란에 대한 입장 표명을 촉구한다”면서 “임명권자인 이재명 대통령에게는 월권적 망언과 정부의 국가균형발전 정책에 역행하는 행태에 대한 책임을 물어 김 청장의 해임을 요구한다”고 주장했다.

앞서 최근 김기흥 국민의힘 연수구을 당원협의회 위원장과 국민의힘 인천시당 등 지역 정치계에서도 김 청장의 사퇴를 촉구했다.

김 기흥 위원장은 “재외동포청은 대한민국 이민사의 출발지이자 관문 도시인 인천, 그중에서도 국제도시 송도에 둥지를 튼 국가기관으로, 이는 국가적 판단과 지역 주민들의 오랜 노력의 결과”라며 “그럼에도 불구하고 기관 수장이 이전 가능성을 경솔하게 언급한 것은 인천 시민과 송도국제도시 주민들의 기대와 신뢰를 정면으로 저버린 것”이라고 비판했다.

국민의힘 인천시당은 “김 청장이 유정복 인천시장을 상대로 공개서한을 보내며 ‘여론조사로 송도 존치 여부를 결정하자’는 제안을 꺼내 들은 발상은 행정가의 기본 소양조차 의심케 하는 무책임한 처사”라고 비난했다.

그러면서 “여론조사라는 즉흥적 도구로 기관의 운명을 결정하겠다는 것은 스스로 정책 판단 능력이 없음을 고백한 것이나 다름없다”며 “김 청장은 국가 정책을 희화화한 무능을 반성하고 당장 사퇴하는 것이 마땅하다”고 강조했다.