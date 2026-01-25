올들어 매매가 전국 누적 상승률 1.55%로 1위 분당 재건축 본격화에 “이주 수요 흡수 전망”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 규제지역 지정과 토지거래허가제 적용이 겹친 뒤에도 경기도 용인시 수지구 아파트값이 되레 뛰고 있다. 거래는 줄기는커녕 일부 단지에서 오히려 늘었고, 핵심 단지에서는 신고가가 이어지며 규제가 가격을 눌렀다는 기대가 빗나가는 흐름이다.

25일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 수지구 대표 단지로 꼽히는 성복역롯데캐슬골드타운 84㎡(이하 전용면적)는 지난해 12월 24일 16억원에 거래되며 최고가를 새로 썼다. 15억원 이상 아파트 거래 시 주택담보대출 한도가 4억원으로 제한되는 점을 감안하면, 최소 11억원 안팎의 현금이 투입된 거래로 해석된다.

신고가 흐름은 신축에만 국한되지 않았다. 정자뜰마을태영데시앙1차 84㎡도 지난해 12월 10일 11억9000만원(6층)에 팔리며 신고가를 기록했다. 2021년 7월 고점(10억5000만원) 이후 한동안 회복하지 못했지만, 지난해 6월 10억원대를 다시 회복한 뒤 6개월 만에 12억원에 근접했다. 정자뜰마을태영데시앙2차 역시 같은달 13일 84㎡이 12억원에 거래돼 신고가를 기록했다.

현장에서는 ‘대출이 막히며 거래가 줄어야 정상인데, 매물이 더 잠기면서 가격은 더 올랐다’는 얘기가 나온다. 수지구 성복동 A공인중개사무소 대표는 “고강도 규제로 대출과 갭투자가 사실상 차단돼 매물이 많지 않다”며 “신분당선을 통해 강남이나 판교로 환승 없이 20~30분대 출퇴근이 가능해 대체 주거지로 수지를 찾는 수요가 꾸준해 성복역롯데캐슬골드타운 아파트의 경우 현재 84㎡ 평균 호가는 17억원에서 18억원 사이”이라고 전했다.

상승세는 통계에서도 확인된다. 한국부동산원이 발표한 1월 셋째 주(19일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 전국에서 아파트값이 가장 많이 오른 곳은 용인 수지구로 주간 상승률이 0.68%를 기록했다. 올해 누적 상승률도 1.55%로 전국 최고 수준이다. 지난해 누적 상승률이 0.04%에 그쳤던 것과 대비된다.

거래량도 일부 단지에서는 규제 전보다 늘었다. 수지구 풍덕천동 초입마을(동아·삼익·풍림)은 규제가 적용된 지난해 10월 16일부터 12월 31일까지 약 한 달 반 동안 57건이 거래됐다. 대출규제 직전 같은 기간(9월 1일~10월 15일) 거래 41건보다 많다. 풍덕천동 보원아파트 역시 규제 이후(10월 16일~12월 31일)에 38건 거래돼 규제 이전(9월1일~10월15일)보다 거래량이 두 배 가까이 많았다.

전문가들은 수지구가 상대적으로 낮은 진입 가격과 인근 대체 수요가 맞물린 지역이라고 본다. 권대중 한양대 석좌교수는 “용인 수지는 분당 등 인근 지역에 비해 초기 가격이 상대적으로 낮아 진입이 쉬운 편이라 현재와 같은 고강도 규제 상황에서 용인시 수지구를 우선적으로 검토할 수 있다”고 말했다.

권 교수는 또 “1기 신도시 재건축이 본격화되면서 분당 거주자의 이주 수요가 현실화할 가능성이 있는데, 향후 이런 수요가 겹치며 가격을 떠받치는 요인으로 작용할 수 있다”고 덧붙였다.